Anticipazioni Uomini e Donne | Paolo ha lasciato il trono senza scegliere?

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Graziella Montanari furiosa : "Stavo per denunciare Manfredo" (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. Graziella Montanari torna all'attacco e ha nuove accuse per Manfredo: "Stavo per denunciarlo, deve ringraziare mio figlio!"(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 07:05:00 GMT)

UOMINI E DONNE / Anticipazioni - Maria De Filippi acclamata dal web : parte la richiesta! (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over. Anna Maria ha lasciato il programma dopo la segnalazione e lavata di capo di Maria De Filippi? Ecco cos'è accaduto.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 22:12:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 12 gennaio 2018 : il ritorno di Nicolò Fabbri! Mariano e il video per Valentina Dallari! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 12 gennaio 2018: Lorenzo non si dichiara! Sara e Nilufar fortemente competitive! Marta ritorna… Anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo non esprime la sua preferenza! Per Sara, ecco arrivare Nicolò Fabbri! Marta e Virginia si confermano come le corteggiatrici di punta di Nicolò! Mariano e il video per Valentina Dallari… Ritorna il nostro consueto appuntamento con le ...

Uomini e Donne Anticipazioni : salta ancora la scelta di Paolo - arriva Nicolò : anticipazioni Uomini e Donne 12/01/2018: la scelta di Paolo salta un’altra volta e in studio arriva Nicolò Fabbri Puntata ricca di sorprese quella registrata oggi all’interno degli studi di Uomini e Donne. In trasmissione erano presenti i tronisti: Mariano Catanzaro, Nicolò Brigante, Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Insieme a loro non era presente l’altro […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: salta ancora la ...

