Animali | AIDAA | “Nel 2017 aumentano i furti di cani”

AIDAA : oggi è la Giornata dei Diritti (negati) degli Animali : “oggi si dovrebbe celebrare la Giornata dei Diritti degli Animali, in realtà quella che si celebra è la Giornata dei Diritti negati degli Animali e l’associazione italiana difesa Animali ed ambiente in questa Giornata – spiega in una nota AIDAA – non solo ha deciso di non festeggiare, ma di diffondere i numeri di quello che possiamo chiamare un vero e proprio olocausto degli Animali di affezione in italia e degli Animali ...

AIDAA : ecco il vademecum per proteggere gli Animali dal freddo : Il freddo inizia a farsi sentire e anche quest’anno AIDAA presenta un breve vademecum “per aiutare concretamente gli animali in difficoltà che incontrerete lungo la vostra strada oppure che cercano di trovare albergo nel vostro giardino o sul vostro terrazzo. Iniziamo dagli Uccellini che in questi giorni iniziano a faticare a procurarsi il cibo. L’invito per tutti è di esporre piccole mangiatoie sui balconi (ne esistono in ...

AIDAA : nei cimiteri vivono oltre 50.000 Animali : Pensando ai cimiteri spesso si pensa a luoghi tetri ed ovviamente alla morte, invece, si spiega in una nota “è provato che i cimiteri spesso si sono trasformati per molti animali in altrettanti luoghi sicuri dove vivere. Sono oltre 5.000 i cimiteri italiani censiti da AIDAA dove sono presenti colonie di animali che hanno deciso di vivere in pace tra le tombe, moltissimi sono i cimiteri italiani (Il Verano di Roma e quello di Brindisi tra i ...

Animali - l’appello AIDAA : “Mettiamo cucce per riparare i randagi dal freddo” : Inizia l’inverno e scendono le temperature, L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente- AIDAA lancia un appello a tutti i sindaci italiani a mettere (o lasciar mettere) negli spazi pubblici cucce coibentate per tutelare i randagi dal freddo e insieme alle cucce anche ciotole per cibo ed acqua. In Italia vivono 700.000 cani randagi e di questi circa 200.000 vivono nei paesi e nelle città prevalentemente del centro-sud ...

AIDAA : aumentano i funerali per Animali in Italia : “Nelle famiglie Italiane vivono 15 milioni tra cani e gatti senza contare criceti, conigli ed altri animali di affezione che sono oramai considerati parte integrante della famiglia e con questa consapevolezza sono cresciuti anche i funerali a loro dedicati. In Italia – spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota – sono oramai oltre 400 le agenzie di pompe funebri che offrono servizi funebri per gli amici a quattro ...

Aidaa : niente sacrifici a Halloween - ma i botti fanno spaventare gli Animali : Secondo i rendiconti di Aidaa, in occasione di Halloween non si sono svolti riti esoterici con il sacrificio di animali. “Un importante passo in avanti“, commenta Aidaa in una nota. Quest’anno a Aidaa sono invece arrivate alcune segnalazioni da più parti d’Italia di animali scappati o spaventati a causa dei botti provocati da petardi, “un anticipo assolutamente antipatico rispetto a quanto accade ogni anno nella ...