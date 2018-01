Andreas Muller posta su Instagram il suo addio ad Amici

Andreas Muller/ Perché lascia il cast di Amici 17 : fan delusi - ecco perchè : Andreas Muller lascia il cast di Amici? Le voci riguardo il suo addio come ballerino professionista si fanno insistenti, al suo posto potrebbe arrivare Gian Maria Giuliattini.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 17:04:00 GMT)

Andreas Muller fuori da Amici 17 - su Instagram la conferma : Andreas Muller fuori dal cast di Amici 17? Arriva la conferma dallo stesso ballerino. Andreas Muller non fa più parte di Amici 17 Tutto inizia con un’anteprima riportata dal sito Trash italiano.it: “Dalle prossime puntate Andreas Müller non farà più parte del cast. Torna invece Gian Maria Giuliattini, già professionista negli scorsi anni, mentre vedremo […] L'articolo Andreas Muller fuori da Amici 17, su Instagram la conferma ...

Andreas Muller fuori dai professionisti di Amici 2018? Le ultimissime sui ballerini : Andreas Muller ha lasciato i ballerini professionisti di Amici 2018? Le puntate del nuovo anno potrebbe riservare sorprese non molto piacevoli per il pubblico, che è affezionato, anzi affezionatissimo, al vincitore della scorsa edizione e lo ha apprezzato ulteriormente nei panni di professionista nella prima parte di questa 17esima edizione. Ma perché Andreas lascerebbe Amici 2018? Non sappiamo, al momento, praticamente nulla su questa notizia ...

Andreas Muller parla del fratello con la meningite - dell’amicizia con Riki e di Amici : Andreas Muller e le toccanti dichiarazioni rilasciate a Verissimo: “Ringrazio i miei genitori perché mi sono stati davvero tanto vicini, soprattutto negli ultimi due anni la maggior parte dei successi che ho realizzato è grazie a loro. Mio padre è un lavoratore a tutti gli effetti, spero un giorno di poter diventare un padre come lui. Mia madre è una persona molto buona e spesso piangeva senza voler farsi vedere da me e dai miei fratelli ...

I sogni non sono nuvole - il libro di Andreas Muller : trama e prezzo : libro di Andreas Muller, I sogni non sono nuvole: trama e prezzo Il libro di Andrea Muller “I sogni non sono nuvole” è già un successo per i fan di Amici. Il ballerino ha condiviso la foto della prima copia con tutto il pubblico che lo segue, attraverso Instagram. Sin da subito, Andreas si è […] L'articolo I sogni non sono nuvole, il libro di Andreas Muller: trama e prezzo proviene da Gossip e Tv.

