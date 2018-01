Amici 2018 | anticipazioni lunedì 15 gennaio | punizioni | rivalità e nuove eliminazioni

Amici 2018 - ecco cosa vedremo lunedì : tutte le anticipazioni : Siete in cerca di anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 15 gennaio? E lo crediamo bene, visto il caos che è successo nella puntata di sabato! Ci sono stati provvedimenti nei confronti di quattro allievi che non si sono mai visti in tantissimi anni di talent show: Nicolas, Vittorio, Filippo e Biondo sono stati espulsi dalla scuola, ma solo temporaneamente, perché verrà data loro la possibilità di sostenere un esame, molto duro, per essere ...

Amici 17 - sesta puntata di sabato 13 gennaio 2018 in diretta : Biondo - Nicolas - Filippo e Vittorio espulsi. Daniele è il nuovo allievo. Eliminato Emanuele : Vittorio, Nicolas, Filippo e Biondo - Amici 17 Dopo la pausa per le feste, ripartono gli speciali del sabato pomeriggio di Amici 17 e qui su DavideMaggio.it torna l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio, dove arriva ospite l’ex allievo, reduce da X Factor 2017, Enrico Nigiotti. Amici 17: la diretta minuto per minuto del sesto speciale di sabato 13 gennaio ...

Amici 17 - sesta puntata di sabato 13 gennaio 2018 in diretta : Nicolas - Filippo - Vittorio e Biondo espulsi : Carmen - Amici 17 Dopo la pausa per le feste, ripartono gli speciali del sabato pomeriggio di Amici 17 e qui su DavideMaggio.it torna l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio, dove arriva ospite l’ex allievo, reduce da X Factor 2017, Enrico Nigiotti. Amici 17: la diretta minuto per minuto del sesto speciale di sabato 13 gennaio 2018 14.11: Maria De Filippi ...

Amici 17 - sesta puntata di sabato 13 gennaio 2018 in diretta : Daniele è il nuovo allievo : Carmen - Amici 17 Dopo la pausa per le feste, ripartono gli speciali del sabato pomeriggio di Amici 17 e qui su DavideMaggio.it torna l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio, dove arriva ospite l’ex allievo, reduce da X Factor 2017, Enrico Nigiotti. Amici 17: la diretta minuto per minuto del sesto speciale di sabato 13 gennaio 2018 14.11: Maria De Filippi ...

Amici 17 - sesta puntata di sabato 13 gennaio 2018 in diretta : Carmen - Amici 17 Dopo la pausa per le feste, ripartono gli speciali del sabato pomeriggio di Amici 17 e qui su DavideMaggio.it torna l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio, dove arriva ospite l’ex allievo, reduce da X Factor 2017, Enrico Nigiotti. Amici 17: le anticipazioni del sesto speciale In diretta su Canale 5, a partire dalle 14.10, Maria De ...

Maria De Filippi/ Torna a C'è Posta per te - ma da Sanremo 2018 ad Amici e Uomini e donne quante sfuriate! : Maria De Filippi Torna a parlare del Festival di Sanremo e della mancanza dei giovani dei talent ma si prepara anche a Tornare regina della prima serata del sabato con C'è Posta per Te(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 13:31:00 GMT)

Andreas Muller fuori dai professionisti di Amici 2018? Le ultimissime sui ballerini : Andreas Muller ha lasciato i ballerini professionisti di Amici 2018? Le puntate del nuovo anno potrebbe riservare sorprese non molto piacevoli per il pubblico, che è affezionato, anzi affezionatissimo, al vincitore della scorsa edizione e lo ha apprezzato ulteriormente nei panni di professionista nella prima parte di questa 17esima edizione. Ma perché Andreas lascerebbe Amici 2018? Non sappiamo, al momento, praticamente nulla su questa notizia ...

