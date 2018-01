AMICI 17 | 4 ESPULSI Cosa hanno fatto? Il festino di Biondo scatena il caos e il web

AMICI 17 - 4 Espulsi/ Cosa hanno fatto? Il festino di Biondo e la difesa del fratello : Amici 17, tre ballerini a rischio Espulsione: chi sono e Cosa hanno fatto? Alessandra Celentano furibonda... Le ultime notizie e le anticipazioni sulla prossima puntata del talent show(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 19:45:00 GMT)

AMICI - la punizione di Maria de Filippi per i party notturni : quattro espulsioni e tutti gli allievi mandati a pulire le strade : quattro allievi espulsi dalla scuola e tutti gli altri mandati a pulire le strade di Roma di notte. E’ il risultato del provvedimento disciplinare annunciato da Maria De Filippi durante la diretta del pomeridiano di Amici andata in onda sabato. I ballerini Vittorio, Nicolas e Filippo e il cantante Biondo sono stati convocati al centro del palco ed è stato comunicato loro che a causa del loro grave comportamento devono abbandonare il ...

Quei party nella scuola di AMICI E ora in 4 rischiano l'espulsione : Acque agitate in casa Amici. Di fatto secondo alcune indiscrezioni almeno tre ballerini sarebbero stati sospesi dalla scuola del talent e rischiano l'espulsione. Finora nè la De Filippi, nè la Celentano, come riporta il Tempo, hanno voluto rivelare quanto accaduto. Ed è stata la stessa conduttrice a spiegare davanti alle telecamere cosa è la scuola di Amici e quali regole vanno seguite: "Succede che tutti siamo stati giovani e a ...

Torna la sfida a squadre ad AMICI di Maria De Filippi con il Fuoco in testa - tanti espulsi e un eliminato : La sfida a squadre di Amici di Maria De Filippi apre un 2018 decisamente sotto tono dal punto di vista della serietà dei ragazzi. Maria De Filippi ha infatti annunciato un grosso provvedimento disciplinare per una pesante violazione del regolamento che ha coinvolto l'intera classe. Lunghissimo il discorso di Maria De Filippi con il quale ha spiegato il motivo per il quale i ragazzi dovrebbero avere rispetto di quanto trovano all'interno ...

AMICI 17 - sesta puntata di sabato 13 gennaio 2018 in diretta : Biondo - Nicolas - Filippo e Vittorio espulsi. Daniele è il nuovo allievo. Eliminato Emanuele : Vittorio, Nicolas, Filippo e Biondo - Amici 17 Dopo la pausa per le feste, ripartono gli speciali del sabato pomeriggio di Amici 17 e qui su DavideMaggio.it torna l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio, dove arriva ospite l’ex allievo, reduce da X Factor 2017, Enrico Nigiotti. Amici 17: la diretta minuto per minuto del sesto speciale di sabato 13 gennaio ...

AMICI 17 : espulsi 4 ragazzi (video) - ecco perché - Maria De Filippi e il lungo monologo in diretta : Biondo, Nicolas, Vittorio e Filippo dovranno dimostrare un'altra volta di meritarsi il banco di #Amici17, ci riusciranno? pic.twitter.com/4uU7KGbEtr — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 13, 2018 lungo monologo di Maria De Filippi durante la diretta di Amici 17 dello speciale di sabato 13 gennaio su Canale 5. Provvedimento disciplinare per tutta la classe. I principali responsabili […] L'articolo Amici 17: espulsi 4 ...

AMICI 17 - sesta puntata di sabato 13 gennaio 2018 in diretta : Biondo - Nicolas - Filippo e Vittorio espulsi. Daniele è il nuovo allievo : Carmen - Amici 17 Dopo la pausa per le feste, ripartono gli speciali del sabato pomeriggio di Amici 17 e qui su DavideMaggio.it torna l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio, dove arriva ospite l’ex allievo, reduce da X Factor 2017, Enrico Nigiotti. Amici 17: la diretta minuto per minuto del sesto speciale di sabato 13 gennaio 2018 14.11: Maria De Filippi ...

AMICI 17 : espulsi 4 ragazzi - ecco perché - Maria De Filippi e il lungo monologo in diretta : lungo monologo di Maria De Filippi durante la diretta di Amici 17 dello speciale di sabato 13 gennaio su Canale 5. Provvedimento disciplinare per tutta la classe. I principali responsabili sono i ballerini Nicholas, Vittorio e Filippo e il cantante Biondo. ecco cosa è successo e la punizione decisa nei loro confronti. Maria De Filippi: […] L'articolo Amici 17: espulsi 4 ragazzi, ecco perché, Maria De Filippi e il lungo monologo in diretta ...