' Alle elezioni una lista dei sovranisti | contro l' Euro e l' obbligo dei vaccini'

Renzi : “Il nostro avversario politico Alle prossime elezioni politiche è l’incompetenza” : «L’incompetenza è il nostro avversario politico alle prossime elezioni politiche». Un Matteo Renzi più brillante e battutaro del solito ha caricato le truppe scelte del Pd accorse al Lingotto all’assemblea nazionale degli amministratori democratici. Perché chi meglio di chi ogni giorno ci mette la faccia può dimostrare la capacità di amministrare «...

Renzi : "Il nostro avversario politico Alle prossime elezioni politiche è l'incompetenza" : 'L'incompetenza è il nostro avversario politico alle prossime elezioni politiche'. Un Matteo Renzi più brillante e battutaro del solito ha caricato le truppe scelte del Pd accorse al Lingotto all'...

Elezioni - Liberi e Uguali Alle Regionali in Lombardia corre da solo : alle Elezioni Regionali del 4 marzo in Lombardia Liberi e Uguali correrà con un proprio simbolo. “Noi ci chiameremo ‘Liberi e Uguali in Lombardia’ questo è il simbolo che è stato deciso”, hanno comunicato i vertici lombardi del partito aprendo l’assemblea regionale che dovrà decidere la candidatura alla presidenza della Regione. L'articolo Elezioni, Liberi e Uguali alle Regionali in Lombardia corre da solo proviene da Il ...

Maroni cerca la pace con Salvini e si chiama fuori anche dAlle elezioni politiche : di Marco Conti ROMA 'Basta con le polemiche, non mi occupo più di politica perché, come ho detto, me ne libero e me ne vado, lascio e quindi così sarà'. Roberto Maroni si appresta ad allungare la lista di quelli del 'mi si nota di più se non mi candido'. Dopo lo ...

Maroni cerca la pace con Salvini e si chiama fuori anche dAlle elezioni politiche : ROMA 'Basta con le polemiche, non mi occupo più di politica perché, come ho detto, me ne libero e me ne vado, lascio e quindi così sarà'. Roberto Maroni si appresta ad allungare la lista di quelli del 'mi si nota di più se non mi candido'. Dopo lo ...

Elezioni. Alle 11 Fitto e Cesa presentano il nuovo simbolo : Roma – Nella mattinata odierna, nella Capitale, verrà presentato il nuovo simbolo della componente liberale e popolare del centrodestra. L’annuncio è apparso attraverso una nota... L'articolo Elezioni. Alle 11 Fitto e Cesa presentano il nuovo simbolo su Roma Daily News.

Elezioni - Di Maio in diretta Alle 19.30 su Primocanale : le vostre domande su Facebook e Whatsapp : Appuntamento in diretta alle 19.30 : basta andare su Primocanale.it e guardare il video in streaming direttamente dalla homepage oppure cliccando qui . Primocanale live è disponibile anche sull' app ...

'Potere al popolo' - la sinistra si riunisce per discutere di candidature locali Alle elezioni politiche : ... di persone impegnate in associazioni, comitati territoriali, esperienze civiche, di attivisti e militanti, che coinvolge partiti, reti e organizzazioni della sinistra sociale e politica, ...

ATTILIO FONTANA CANDIDATO UFFICIALE CENTRODESTRA/ Regionali Lombardia : Berlusconi - “con lui Alle Elezioni” : ATTILIO FONTANA è il CANDIDATO UFFICIALE del CENTRODESTRA per le prossime Elezioni Regionali Lombardia: Berlusconi, "il profilo giusto", intanto Maroni già "punzecchia"(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 10:41:00 GMT)

Boschi in lista Alle prossime elezioni. Renzi : 'Sarà candidata in più di un posto. La Commissione Banche? Non è stata un errore' : 'Boschi si candiderà in più di un posto, come tutti gli altri. Come io mi candiderò in Lombardia e Campania, lo stesso faranno gli altri'. Lo ha dichiarato il segretario nazionale del Partito ...

Elezioni - Renzi regala seggi sicuri a Casini e agli Alleati. De Luca - Cardinale - De Mita : figli e nipoti col Pd : L’uomo delle fritture di pesce, “notoriamente clientelare“, ma anche il figlio del governatore della Campania. Un seggio sicuro – e in una regione rossa – per Pierferdinando Casini e magari anche per la figlia dell’ex ministro Salvatore Cardinale, che ha sì un buon pacchetto di voti, ma ha il piccolo problema di essere il leader di un partito diverso, di tanto in tanto in flirt con il centrodestra. Eccole qui ...

Silvio Berlusconi - il drammatico dubbio : con la mossa di Maroni centrodestra ko Alle elezioni : Altro che Pirellone: il centrodestra a Milano si gioca Palazzo Chigi . Dietro la rinuncia del leghista Roberto Maroni più di qualcuno ha visto un 'complottone' contro Matteo Salvini firmato Silvio ...

Porta a Porta tre serate speciali dedicate Alle elezioni : Tre serate dedicate alle elezioni con Di Maio, Renzi e Berlusconi: è la programmazione speciale di Porta a Porta che su Rai 1 vede i principali leader politici del paese succedersi per essere intervistati da Bruno Vespa. Nel dettaglio si parte martedì 9 gennaio, alle 23.40 con Luigi Di Maio candidato premier del Movimento 5 stelle. Mercoledì 10 gennaio alle 23.45 Bruno Vespa ospiterà il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi e giovedì ...

Elezioni 2018 - toni da rissa - Alleanze e tradimenti : Prima gli screzi sul programma, con le divergenze su questioni come l'economia e lo ius soli. Poi, all'avvicinarsi delle urne, è partito il testa a testa per la leadership tra l'anziano ex premier e ...