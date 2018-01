Alla nascita Manushi pesava solo 400 grammi Oggi è una bimba pronta a conquistare il

Milena Marostegan : 'Ci hanno separate dAlla nascita : cerco mia sorella per riabbracciarla' : Milena Marostegan SACILE Milena Marostegan oggi ha 41 anni e da 18 cerca la sorella minore Michela: 'Ci hanno separate alla nascita. Ora la sto cercando per poterla riabbracciare'. Milena, nata a ...

Sara batte tutti : a GAllarate la prima nascita del 2018 : Notte tranquilla all'Ospedale di Tradate , dove l'ultimo bimbo del 2017, Filippo, è venuto al mondo alle 21 e 25, e il primo vagito del nuovo anno si è fatto sentire solo alle 8.50, quando è nata la ...

Cittanova (Rc) : celebrazione per i 120 anni dAlla nascita e 50 anni dalla morte di Alberto Cavaliere : Media partner Radio Eco Sud , che trasmetterà in diretta streaming l'evento, sponsor Caffè Cannizzaro . Alla celebrazione interverranno: Fania Cavaliere nipote del poeta, il dott. Giovanni Cavaliere ,...

Fs-Anas - via libera del governo Alla nascita del mega gruppo delle infrastrutture : ... il governo ha dato il l'ok al conferimento a Fs Italiane della totalità delle azioni Anas (100%), effettuato direttamente dall'attuale azionista (il ministero dell'Economia e delle Finanze). ...

Alessandria lotta per la Borsalino : dai cappelli indossati al Moccagatta - Alla nascita del comitato : «Borsalino non può morire». E Alessandria invece di piangersi addosso, spinta dall’orgoglio, scende in piazza. Anzi, allo stadio e in strada. Perché anche l’Alessandria sostiene la Borsalino, a suo modo: ha invitato i tifosi a munirsi di cappello, domani per la partita contro il Pontedera al Moccagatta. Un tuffo nel passato: «Come si usava un te...

Luigi Pirandello a 150 anni dAlla nascita e il ‘tubo vuoto’ del fascismo : Ricorre quest’anno il 150esimo anniversario della nascita di Luigi Pirandello (1867-1936), in occasione del quale a Roma è stata allestita una mostra su due sedi: la casa dello scrittore, oggi museo, in via Antonio Bosio, e la limonaia di Villa Torlonia. Il materiale esposto è abbastanza interessante e include, il diploma del premio Nobel, oggetti d’epoca, vestiti, fotografie, e alcuni quadri che Pirandello aveva dipinto. Mi ha ...

DAlla Shoah Alla letteratura Böll e la rinascita tedesca : In questo anno la letteratura tedesca celebra due anniversari, parimenti importanti: il primo è il centenario della nascita di Heinrich Böll, nato a Colonia il 21 dicembre e morto nel 1985. Ricorrono anche i 70 anni Dalla fondazione del «Gruppo 47», quel gruppo di giovani scrittori, quasi tutti come Böll reduci dal fronte e Dalla prigionia, che si erano riuniti nel settembre del '47 in un paesino bavarese, animati dal ...

Nascita e vita di un calamaro - dAlla cellula Alla fase mimetica : Il documentario scientifico sulla Nascita e sulla vita di un calamaro è stato realizzato dal docente di biologia Nipam Patel

Inquinamento : l’esposizione all’aria inquinata poco prima o dopo il concepimento aumenta il rischio di difetti Alla nascita : Le donne esposte all’aria inquinata poco prima del concepimento o durante il primo mese di gravidanza affrontano un maggio rischio che i loro bambini nascano con difetti alla nascita, come labbro e palato leporino o anomalie cardiache. Sebbene l’aumento del rischio sia modesto, il potenziale impatto su una popolazione è notevole poiché tutte le donne incinte hanno una certa esposizione. “Il periodo più sensibile all’esposizione sembra essere il ...

Legge di Bilancio - rinnovato il bonus mamma domani. Come ottenere il Premio Alla nascita : La Legge di Bilancio 2018 conferma il bonus mamma domani, istituito lo scorso anno. Torna, dunque, il cosiddetto Premio alla nascita. Si tratta di un contributo di 800 euro erogato dall’Inps alla futura mamma al compimento del settimo mese di gravidanza, oppure alla nascita del figlio o al momento dell’adozione o dell’affido di un minore. Il bonus può essere ottenuto in tutti questi casi, a prescindere dal reddito e non concorre alla formazione ...

IRIS festeggia i 10 anni dAlla nascita del canale free di cinema più visto : Giovedì 30 novembre, IRIS festeggia il decimo compleanno con una sequenza spettacolare di grandi film dedicata al cinema mondiale. La maratona avrà inizio alle 4.30 del mattino e procederà fino a tarda notte in una successione di 10 capolavori, uno per decennio dagli anni ’20 a oggi. I festeggiamenti per i 10 anni del canale di film più visto in Italia scatteranno con “La corazzata Potëmkin” di ...

Jimi Hendrix - quella chitarra imprevedibile che - a 75 anni dAlla nascita - non ha un erede - Musica - Spettacoli : Suonare per altri era un limite, Hendrix voleva fare altro, provare al mondo che la sua Musica, il suo approccio al blues era diverso, aveva scoperto Bob Dylan, il rock inglese, aveva bisogno di ...

Celebrazioni per il 150° anniversario dAlla nascita di Arturo Toscanini : Le Celebrazioni per il 150° anniversario dalla nascita di Arturo Toscanini, promosse dal Comune di Parma, in stretta collaborazione con la Fondazione Arturo Toscanini e le principali Istituzioni culturali cittadine, hanno dato vita ad un articolato programma di iniziative. Concerti cameristici…Continua a leggere →

