Alitalia | Calenda conferma | tre le offerte Lunedì una prima valutazione

Alitalia - Calenda stringe i tempi : "Accordo a breve - ma ci saranno esuberi" : Che ne sarà di Alitalia? Una domanda che si rincorre ormai da mesi e un futuro incerto che ora però sembra stia per delinearsi. A fare chiarezza ci ha pensato in queste ore il ministro per lo Sviluppo ...

Calenda : "Su Alitalia accordo a breve ma ci saranno esuberi" : "L'obiettivo è chiudere bene ma presto per non sprecare i soldi degli italiani". Per il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda l'obiettivo resta quello di concludere la partita su Alitalia in tempi ...

In Alitalia ci saranno degli esuberi (Calenda) : Roma, 12 gen. (askanews) Dalla cessione dell'Alitalia 'ci saranno degli esuberi'. Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda, a 'Otto e mezzo' aggiungendo che 'cercheremo di ...

Alitalia - Calenda : 'Due offerte e rumors su Easyjet-Air France' : Alle offerte su Alitalia di Lufthansa e Cerberus potrebbe aggiungersi anche quella di Easyjet-Air France. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, confermando "l'obiettivo di ...

Alitalia - Calenda incontrerà i commissari lunedì 15 gennaio : Si lavora alacremente su Alitalia . lunedì prossimo, 15 gennaio 2018, il ministro per lo Sviluppo Economico, Carlo Calenda , incontrerà i commissari straordinari dell'ex compagnia di bandiera e ...

Dieta tedesca per l'Alitalia Diktat di Lufthansa a Calenda : Lufthansa frena nuovamente su Alitalia: la compagnia italiana interessa, ma solo se i commissari straordinari vareranno una nuova ristrutturazione prima della cessione. I tedeschi offrono 250 milioni ma sono interessati solo a metà dei circa 11 mila dipendenti e a 90 dei 120 aerei. Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico, deve sperare in EasyJet, che ha confermato un’offerta “migliore” di quella di Lufthansa (ma i numeri non sono noti), ...

Alitalia - Lufthansa a Calenda : "Prima tagli significativi". E rispunta Air France-Klm : Roma, 11 gennaio 2018 - Si rincorrono le indiscrezioni su Alitalia. Lufthansa vede la necessità di una " significativa" ristrutturazione in Alitalia prima di un accordo per acquistarla, scrive Reuters ...