Alitalia | Air France-Klm smentisce presentazione offerta

Alitalia - Air France-Klm si chiama fuori : "Non abbiamo presentato offerte" : MILANO - Non c'è Air France-Klm tra le pretendenti di Alitalia. Con una nota la compagnia 'nega di avere presentato un'offerta per la compagnia'. Nei giorni scorsi il nome della compagnia era spuntato ...

Alitalia - Air France-Klm smentisce l'offerta : Il gruppo Air France-Klm smentisce formalmente di aver presentato un'offerta per l'acquisto di Alitalia. "Air France-Klm nega di aver presentato un'offerta per l'acquisizione di Alitalia", afferma la compagnia aerea in una nota.

Alitalia - nessuna offerta di acquisto da parte di Air France-Klm : Il gruppo Air France-Klm smentisce formalmente di aver presentato un'offerta per acquistare Alitalia dopo i rumors che si erano diffusi riguardo a un'ipotesi di interesse da parte della compagnia in ...

"Nessuna offerta per Alitalia" - Air France smentisce : Il gruppo Air France-KLM ha smentito ufficialmente di avere presentato un'offerta per l'acquisto di Alitalia . In un comunicato, riportato dalla stampa Francese, il gruppo " nega di aver presentato un'...

Alitalia - Calenda : 'Due offerte e rumors su Easyjet-Air France' : Alle offerte su Alitalia di Lufthansa e Cerberus potrebbe aggiungersi anche quella di Easyjet-Air France. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, confermando "l'obiettivo di ...

Alitalia - come nel 2008 : sfida finale tra Lufthansa e AirFrance : Sarà un derby tra tedeschi e francesi per Alitalia. come era già accaduto nel 2008, AirFrance e Lufthansa si trovano a confronto per acquistare la compagnia aerea italiana. Il fondo...

Alitalia - derby tra Lufthansa ed Airfrance per l’acquisto | E la Ue “indaga” : Alitalia, derby tra Lufthansa ed Airfrance per l’acquisto | E la Ue “indaga” I tedeschi chiedono tagli importanti di personale. I francesi starebbero creando una cordata con Easyjet Continua a leggere L'articolo Alitalia, derby tra Lufthansa ed Airfrance per l’acquisto | E la Ue “indaga” sembra essere il primo su NewsGo.

Alitalia/ Lufthansa - Air France e la 'svendita' da evitare : Per ALITALIA Lufthansa sembra essere in pole position, ma pare che anche Air France voglia tornare in pista. Sarebbe bene evitare una svendita.

Alitalia - Delta Airlines scende in pista da sola : Si rincorrono le indiscrezioni sul dossier Alitalia . Dopo i rumors di ieri 11 gennaio quando è rispuntato il nome Air France- Klm e le indiscrezioni su Lufthansa , si profilano nuovi scenari all'...

Alitalia - Air France avanza e Lufthansa non ci sta (La Repubblica) : Secondo quanto riporta il quotidiano sono accaduti nelle scorse ore 3 fatti che potrebbero allungare i tempi di vendita di Alitalia . Il primis sono arrivate le indiscrezioni su un possibile rientro ...

Vendita Alitalia : Lufthansa chiede tagli. E rispunta Air France - : La compagnia tedesca ritiene necessaria una riduzione del personale prima di un accordo per l'acquisto. Intanto, rispunta Air France. Nel mirino della Ue il prestito ponte da 900 mln concesso dal ...

Alitalia - torna la gara tra AirFrance e Lufthansa : Roma, 11 gen. (askanews) - Alla fine si torna sempre lì. Come nel 2008, AirFrance e Lufthansa si ritrovano a confrontarsi per l'acquisizione dell'Alitalia. Secondo indiscrezioni di stampa, AirFrance-...

Alitalia - spunta Air France in cordata con easyJet : Nella corsa Alitalia spunta anche Air France. L'indiscrezione, pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, descrive l'aviolinea Francese di nuovo nella partita per Alitalia. Proprio al fotofinish, proprio quando ...

Alitalia - Lufthansa chiede tagli «significativi». E spunta tandem Air France-Easyjet : La compagnia francese, scottata dall’operazione Fenice in cui azzerò la partecipazione del 20, si allea con la lowcost. Il rapporto con Delta Airlines nell’alleanza Skyteam. Una lettera del Ceo di Lufthansa, Spohr, chiede «significativi tagli al personale»