Al LAS inaugura la personale di Carlo Moggia

Malagò alla presentazione di 'Marche in movimento con Sport di C LAS se'. Poi inaugura impianto FIPM Pesaro : ... a un mese dai Giochi Olimpici Invernali, assume ancora più rilevanza il ruolo strategico degli investimenti legati al nostro mondo. Aver implementato le risorse a favore del progetto Sport di Classe ...

CAPUA - Il 17 dicembre l'inaugurazione del festival-laboratorio 'Dal Paleolitico a Pa LAS ciania' : 15:03:15 CAPUA . Sebbene si sia concluso solo da un paio di settimane il decimo festival-laboratorio palascianiano di scienza, filosofia, poesia, arti varie, gioco e umana armonia "Oniricon. Appunti per un'enciclopedia delle meraviglie", l'Accademia Palasciania " a grande richiesta " sta già per avviare l'undicesimo, ...

Inaugurata ad A LAS sio la "Cucina del Sorriso" : ... grazie al sistema di videoregistrazione progettato da Ponente Informatica di Savona, consentirà di trasmettere in streaming le performance degli chef speciali, di volta in volta seguiti e coordinati ...

Milano - show di luci LAS er e djset per il centro commerciale più grande d'Italia : countdown per l'inaugurazione : Musicisti, dj, calciatori e uno show proiettato sulla Torre Hadid. Il 30 novembre alle 9 apre i battenti il Citylife Shopping District

Inaugurata la settima edizione di Milano AutoC LAS sica : Roma, 24 nov. (askanews) Ha aperto i battenti oggi Milano AutoClassica , un'ampia mostra mercato che propone oltre 2000 auto d'epoca per un valore commerciale di circa 150 milioni di euro nata per ...

Teramo - Gabriele Lavia inaugura la stagione di prosa al PaLASport : ... come da calendario, Lavia andrà in scena martedì 7 e mercoledì 8 novembre alle ore 21 per gli spettacoli serali e giovedì 9 alle ore 17 per la pomeridiana. Come non da programma, la stagione di ...