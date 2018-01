Al Bano | ' Romina avrà sempre un posto d' onore in casa'

ROMINA POWER E YLENIA CARRISI/ Video - quando Al Bano disse : "So chi è stato". L'appello disperato : "Dove sei?" : ROMINA POWER e YLENIA CARRISI: la cantante continua a cercare la verità sulla figlia scomparsa il 6 gennaio 1994 a New Orleans. I dubbi mai fugati di Al Bano sul guru trombettista.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 13:37:00 GMT)

Romina-Loredana - chi è la donna più importante per AlBano? Carrisi spiazza tutti Video : In attesa di scoprire cosa dichiarera' Al Bano a L'Intervista di Maurizio Costanzo, il cantautore di Cellino San Marco [Video] ha fatto delle nuove dichiarazioni al periodico Nuovo Tv. L'artista che il prossimo 31 dicembre 2018 realizzera' un mega concerto in vista del suo ritiro dalle scene, ha parlato della donna più importante della sua vita. Si tratta dell'attuale compagna #Loredana Lecciso o dell'ex consorte #romina power? Nei paragrafi ...

Romina-Loredana - chi è la donna più importante per AlBano? Carrisi spiazza tutti : In attesa di scoprire cosa dichiarerà Al Bano a "L'Intervista" di Maurizio Costanzo, il cantautore di Cellino San Marco ha fatto delle nuove dichiarazioni al periodico "Nuovo Tv". L'artista che il prossimo 31 dicembre 2018 realizzerà un mega concerto in vista del suo ritiro dalle scene, ha parlato della donna più importante della sua vita. Si tratta dell'attuale compagna Loredana Lecciso o dell'ex consorte Romina Power? Nei paragrafi successivi ...

AlBano e Romina Power disperati : l'appello shock per la figlia scomparsa Video : #Romina Power in queste ore ha lasciato tutti senza parole facendo un appello shock sui social che riguarda la misteriosa sparizione nel nulla di sua figlia Ylenia Carrisi, la primogenita frutto del matrimonio con #Albano Carrisi, di cui si sono perse le tracce nelle notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio 1994 a New Orlenas. Una ferita che continua ad essere aperta per #Albano e Romina, i quali in questi anni hanno cercato in tutti i modi di ...

ROMINA POWER/ Posta foto di Ylenia Carrisi - figlia avuta con Al Bano : "dove sei? Io non dimentico" : il mistero : La scomparsa di Ylenia Carrisi: ROMINA POWER Posta la foto su Instagram, 'dove sei? Io non dimentico'. Il dramma e piste false sulla presunta morte.

Romina provoca - Lecciso risponde Spunta foto di Al Bano con i figli : Tra Loredana Lecciso e Romina Power è sceso il gelo. Le parole della cantante a Domenica In hanno dato uno scossone probabilmente alla coppia Al Bano-Lecciso. Di fatto la cantante non ha usato giri di parole e ha confessato i suoi sentimenti per il cantante: "Il mio amore per lui non finirà mai". Una dichiarazione che ha riacceso il gossip e dunque riapre le speranze dei fan di rivedere nuovamente insieme anche sul piano ...

Romina Power in tv : 'Non è finito l'amore - con Al Bano non finirà mai' : "Non è finito l'amore": Romina Power, intervistata da Cristina Parodi, parla su Rai1 della sua 'vecchia' storia con Al Bano Carrisi. Ospite di Domenica In, Romina non ha sdubbi: "Non finirà mai ...

Romina Power ancora innamorata di Al Bano : ecco la dichiarazione che spiazza Video : Le nuove dichiarazioni di Romina Power [Video] rilasciate a #Domenica In sicuramente alzeranno un nuovo polverone mediatico. Per quale motivo? La cantante italo-statunitense ospite nel salotto di Cristina Parodi ha fatto delle affermazioni che riguardano anche il suo ex marito #al Bano carrisi. Nel prosieguo dell'articolo troverete una descrizione dettagliata di quello che è andato in onda su Rai Uno. 'Domenica In': la cantante statunitense ...

ROMINA POWER/ Al Bano - "con lui non finirà mai" : i ringraziamenti a Cristina Parodi (Domenica In) : ROMINA POWER e Al Bano e il feeling artistico ritrovato e i fan fantasticano sul loro futuro. Oggi sarà ospite di Domenica In, si difenderà dalle accuse di Loredana Lecciso?(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 18:05:00 GMT)