Al Bano a Costanzo : Questo è uno dei dolori che non passeranno mai : Al Bano Carrisi torna apralre in tv e lo fa nel salotto di Maurizio Costanzo a l'Intervista. In un lungo colloquio con il conduttore, il cantante ripercorre le tappe della sua carriera sul palco e anche quelle della sua vita privata. Di fatto Al Bano si è sciolto durante l'intervista davanti a video e foto che hanno riassunto la sua vita: dal matrimonio con Romina, al rapporto con i figli, fino alla sua attuale famiglia con Loredana ...

L’intervista di Maurizio Costanzo : ecco quando torna in onda - Al Bano primo ospite : ecco la data di (ri)partenza e il primo ospite della nuova edizione de L’intervista, il programma di Canale 5 condotto da Maurizio Costanzo. L’intervista di Maurizio Costanzo quando torna in onda La prima puntata de L’intervista andrà in onda giovedì 18 gennaio in seconda serata su Canale 5. L’intervista di Maurizio Costanzo, chi sarà il […] L'articolo L’intervista di Maurizio Costanzo: ecco quando torna in ...