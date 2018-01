Affresco | tecnica

: Gli appassionati di avanguardie digitali guardino questo affresco: È la "Beatificazione di Sant'Ignazio",interamen… - decimomeridio67 : Gli appassionati di avanguardie digitali guardino questo affresco: È la "Beatificazione di Sant'Ignazio",interamen… - Lory0074 : Nella tecnica dell'affresco è stato Raffaello il più bravo - Lory0074 : Diciamo anche che sulla tecnica dell'affresco il cocciuto Leonardo ha cannato e i suoi capolavori sono andati in pezzi #Meraviglie -

Leggi la notizia su ideegreen

(Di sabato 13 gennaio 2018) Quando parliamo dipensiamo a quelli di una chiesa o di palazzi dell’Epoca ma anche oggi possiamo realizzarne rievocando lo stile dell’arte antica oppure inventando qualcosa di nuovo e più contemporaneo. Si tratta di unache si presta alla produzione di immagini di ogni genere, non ci sono limiti sui soggetti e nemmeno sulle tematiche, men che meno sulle linee e sui colori. Ladell’però presenta due principali difficoltà: una volta tracciato un segno non è affatto facile “cancellarlo”, si possono fare dei ritocchi ma certo non rifare tutto come si trattasse di matita e gomma. Altro aspetto che scoraggia alcuni è il fatto che i colori, una volta stesi sulla superficie e asciugati, non hanno sempre esattamente la stessa tonalità di quando li abbiamo visti appena preparati, prima di essere usati. (altro…)appeared first ...