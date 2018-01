Aeroporto dell' Umbria Crescono del 13 % i passeggeri nel 2017 Dal 27 marzo nuova rotta

Aggredita in un parcheggio ?dell'Aeroporto Malpensa : Una famiglia di Biella ha avuto un rientro amaro dalle vacanze. Marito e moglie sarebbero stati aggrediti, secondo quanto riporta laStampa, all'aeroporto di Malpensa a Milano. La donna che cura il bolo "mammainviaggio" ha raccontato tutto in un video postato sui social. In pochi istanti la clip ha raggiunto le 3000 visualizzazioni. A quanto pare all'uscita dal terminal, dopo 45 minuti di attesa, la donna avrebbe ...

Malpensa - 40mila euro in contanti nascosti in tavolette di cioccolata : passeggero fermato ai controlli dell’Aeroporto : Un bagaglio a mano pieno di stecche di cioccolato: a prima vista sembravano delle normalissime tavolette ma al loro interno al posto della cioccolata c’erano banconote. Quarantamila euro in contanti. A fare la scoperta è stata la Guardia di Finanza dell’aeroporto di Malpensa, durante un controllo di routine nel periodo natalizio. Ad insospettire gli agenti un passeggero in arrivo da Barcellona: alla domanda di rito se trasportasse al ...

Come in The Terminal - famiglia con bambini dello Zimbabwe bloccata in Aeroporto a Bangkok : Come in The Terminal, famiglia con bambini dello Zimbabwe bloccata in aeroporto a Bangkok Non possono partire né uscire: da due mesi quattro adulti e quattro bambini vivono nell’aeroporto di Bangkok, in Thailandia. La loro storia è saltata fuori quando su Facebook è apparsa la foto di un dipendente che fa un regalo di Natale […] L'articolo Come in The Terminal, famiglia con bambini dello Zimbabwe bloccata in aeroporto a Bangkok sembra ...

Toscana Aeroporti di Marco Carrai ottiene l'ok per la nuova pista dell'Aeroporto di Firenze : È stato sottoscritto dal ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, di concerto con il ministro dei Beni e Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, il decreto di giudizio favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il progetto del nuovo Master Plan 2014-2029 per l'aeroporto di Firenze.La firma, spiega Toscana Aeroporti, società presieduta da Marco Carrai, segue la conclusione positiva dei lavori della Commissione ...

Fiumicino. Il Tourist Info Point dell’Aeroporto si arricchisce di due plastici del Foro di Cesare : Su iniziativa del Dipartimento Turismo di Roma Capitale, il Tourist Info Point dell’aeroporto di Fiumicino si arricchisce di due plastici del Foro di Cesare. L’exhibit scenografico – installato nell’area Arrivi del terminal T3 dal team coordinato da Paco Lanciano, raffinato…Continua a leggere →

L'Aeroporto di Bergamo festeggia il 12milionesimo passeggero dell'anno : (Teleborsa) - L' Aeroporto di Milano Bergamo ha festeggiato il transito del 12milionesimo passeggero del 2017 , nuovo record assoluto annuale, che permetterà di chiudere l'anno in corso con oltre un ...

L'Aeroporto di Bergamo festeggia il 12milionesimo passeggero dell'anno : L' Aeroporto di Milano Bergamo ha festeggiato il transito del 12milionesimo passeggero del 2017 , nuovo record assoluto annuale, che permetterà di chiudere l'anno in corso con oltre un milione di ...

Aeroporto Bergamo saluta l'alba sulle note dell'Inno di Mameli : (Teleborsa) - Sorpresa per i passeggeri più mattinieri dell' Aeroporto di Orio al Serio (Milano Bergamo) : alle 5:45 all'improvviso gli altoparlanti all'interno del terminal hanno diffuso le note dell'...

Aeroporto Bergamo saluta l'alba sulle note dell'Inno di Mameli : Sorpresa per i passeggeri più mattinieri dell' Aeroporto di Orio al Serio (Milano Bergamo) : alle 5:45 all'improvviso gli altoparlanti all'interno del terminal hanno diffuso le note dell'Inno ...

Adr - L’opera in Aeroporto : flashmob della Traviata a Fiumicino : Collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma per il 2018 L'articolo Adr, L’opera in aeroporto: flashmob della Traviata a Fiumicino proviene da VanityFair.it.

Alaska - due orsi polari a spasso sulla pista dell' Aeroporto. VIDEO - : Gli animali si aggiravano indisturbati verso le quattro del mattino al Will Rogers-Wiley Post Memorial Airport di Barrow, nell'estremo nord degli Stati Uniti

Entra per sbaglio in una stanza dell'Aeroporto di Parigi : clochard trova 300mila euro e sparisce : Natale inimmaginabile per un clochard di 50 anni che frugava nei cassonetti all'aeroporto di Parigi: si è appoggiato per sbaglio a una porta che dava sui locali di una società di trasporto di fondi, è Entrato ha 'preso' un paio di sacchi di banconote e se n'è andato indisturbato. Di lui non si sa nulla, tranne che oggi si aggira con 300.000 euro in tasca.L'episodio, di cui riferisce Le Parisien, è accaduto al ...

Nencini : 'Finalmente via all'ampliamento dell'Aeroporto di Firenze' : Lo ha detto ieri il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Riccardo Nencini, a margine dell'inaugurazione della mostra ''Natale Rosso Ferrari'', alla Fondazione Scienza e Tecnica a Firenze ...

Un chilo di eroina nello stomaco. Corriere della droga arrestato all'Aeroporto di Elmas : CAGLIARI - I finanzieri del comando provinciale hanno portato a termine una nuova operazione di servizio culminata con l'arresto di un Corriere della droga di nazionalità nigeriana, intercettato agli ...