A Busto Arsizio scendono in pedana i grandi campioni di spada U23 Il prossimo weekend

Busto Arsizio Modena/ Streaming video e diretta tv - orario e risulta live (Serie A1) : diretta Busto Arsizio Modena: info Streaming video tv del match, anticipo della 14^ giornata di Serie a1. Le farfalle di nuovo in campo dopo il successo in Cev Cup con Brcko.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 08:20:00 GMT)

Volley femminile - CEV Cup 2018 – Busto Arsizio vola agli ottavi di finale - ora sfida alla corazzata Eczacibasi Istanbul : Busto Arsizio si è qualificata agli ottavi di finale della CEV Cup 2018 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le Farfalle si sono sbarazzate del Bimal-Jedinstvo Brcko con un sonoro 3-0 (25-11; 25-14; 25-23) replicando così il risultato dell’andata del primo turno a eliminazione diretta. Le ragazze di coach Mencarelli sono però ora attese da una sfida durissima contro l’Eczacibasi VitrA Istanbul, ...

Volley femminile - CEV Cup 2018 – Busto Arsizio e Casalmaggiore a caccia degli ottavi di finale : Busto Arsizio e Casalmaggiore sono a un passo dagli ottavi di finale della CEV Cup 2018 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le due squadre italiane, infatti, si sono imposte per 3-0 nell’andata dei 16esimi e domani mercoledì 10 gennaio saranno impegnate nei match di ritorno per blindare il passaggio del turno. Sulla carta le due formazioni non dovrebbero avere particolari problemi a vincere i due set ...

Varese : abusa della compagna - arrestato a Busto Arsizio : Milano, 9 gen. (AdnKronos) - Un uomo, dopo aver abusato della ex compagna ha chiamato la Polizia ed è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Busto Arsizio. E' accaduto domenica 7 gennaio. Erano da poco passate le 13, quando presso la sala operativa di via Ugo Foscolo è arrivata la telefon

Volley femminile - Serie A1 2018 – Conegliano allunga in vetta! Novara si salva con Pesaro - scivolone Busto Arsizio - Monza vola : Conegliano continua il proprio assolo in testa alla classifica della Serie A1 2018 di Volley femminile e aumenta il proprio vantaggio sulla più immediata inseguitrice: questa è la notizia principale al termine della 13^ giornata, la seconda del girone di ritorno. Le Pantere non tentennano contro Firenze e si impongono in trasferta per 3-1 dopo aver perso il primo set. A fare la differenza sono state l’opposta Samanta Fabris (19 punti), i ...

Domani a Busto Arsizio prende il via il ritorno della Diatec : RADIO, TV E INTERNET La gara sarà raccontata in cronaca diretta ed integrale da Radio Dolomiti, network partner di Trentino Volley. I collegamenti con Busto Arsizio saranno effettuati all'interno di '...