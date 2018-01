Yi Dome Camera 1080p | controllo a 360° per la casa

: ?? YI Dome Camera Telecamera di Sorveglianz ?? 49.99€ (-38% di 79.99€) ? fino al 10 01 2018, 21:10 ??… - topddeals : ?? YI Dome Camera Telecamera di Sorveglianz ?? 49.99€ (-38% di 79.99€) ? fino al 10 01 2018, 21:10 ??… - lorenzos86 : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - marcoscu : Ebitcam E2 Smart Wifi PTZ Dome Camera - SunyItaly : RT @koriginalz: @essential camera in the Capitol dome?? - koriginalz : @essential camera in the Capitol dome?? -

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Dopo la Yi Outdoor, scopriamo un altro modello del mondo Yi con caratteristiche e funzionalità simili, ma progettato per un utilizzo diverso. L’azienda cinese punta a coprire ogni aspetto di unasuper-tecnologica, soprattutto con le sue videocamere multi-purpose. Infatti se la Yi Outdoor è pensata per un utilizzo esterno a causa della sua impermeabilità, la Yipermette unpiù ampio tra le mura di, grazie al suo “occhio” rotante e le sue funzioni di riconoscimento di movimento e di pianto del bambino. Unboxing e Design Il design della confezione è minimale e senza abbellimenti inutili. Laall’interno è adagiata su una base in plastica, forse sarebbe utile aggiungere qualche imballaggio di protezione, per prevenire gli urti durante il trasporto. La scatola contiene : YiManuale (Eng, Esp, Ita, Fra, Deu, Pol, ...