Windows Phone | quote di mercato prossime allo 0% secondo Kantar

WhatsApp si aggiorna su Windows Phone e Windows 10 Mobile - in arrivo gli sticker : Oggi WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la loro app beta disponibile per Windows Phone e Windows 10 Mobile, portando la versione alla numero 2.18.2. Questo aggiornamento non ha modifiche visibili ma i colleghi e leaker di WABetaInfo sono riusciti a trovare una funzionalità nascosta molto interessante. sticker Oltre alle emoji e alle GIF, il team di Mark Zuckerberg sta lavorando per introdurre nel menu delle singole chat anche ...

Satya Nadella e le 3 figuracce su Windows Phone - Microsoft Band e Groove Musica [Video] : Nel lontano 2015, Satya Nadella, il CEO di Microsoft e successore di Steve Ballmer, venne intervistato da una giornalista di ABC News. Partiamo dal fatto che Microsoft si può amarla e odiarla allo stesso tempo; amarla per i dispositivi Surface, HoloLens e Windows 10 e odiarla per la brutta fine che sta facendo il settore mobile, anche se nel 2018 0 2019 assisteremo presumibilmente a una sua rinascita. Ad ogni modo, è evidente che alcune mosse ...

WhatsApp non funziona su BlackBerry OS - 10 e Windows Phone 8.0 da oggi 1 gennaio : attivazione su nuovo telefono e salvataggio chat : Il 1 gennaio 2018 è arrivato e come promesso WhatsApp non funziona più su smartPhone BlackBerry OS, 10 e Windows Phone 8.0. Cosa devono fare ora tutti gli utenti rimasti a secco dell'applicazione di messaggistica così utilizzata? Magari in occasione delle feste sarà pure arrivato sotto l'albero un nuovo device, questo si supportato e dunque sarà fondamentale procedere all'attivazione dell'app su quest'ultimo device, non senza prima magari ...

Niente più WhatsApp su BlackBerry e Windows Phone : (Photo illustration by Justin Sullivan/Getty Images) WhatsApp ha le ore contate sulle vecchie versioni di Windows Phone (dalla 8.0 in giù) e sugli ormai obsoleti BlackBerry OS e BlackBerry 10. Lo ricorda la pagina delle faq del sistema di messaggistica istantanea, sulla quale è scritto chiaro e tondo che i telefoni dotati del software appena citato rimarranno chiusi fuori dall’accesso alla piattaforma a partire dal 1 gennaio 2018. ...

Con l’anno nuovo WhatsApp dice addio a BlackBerry 10 e Windows Phone 8 : Cattive notizie per gli utenti WhatsApp rimasti affezionati ai loro vecchi smartPhone BlackBerry e Windows: come ricorda la pagina web dedicata al supporto tecnico per la piattaforma di messaggistica, a partire dall’anno prossimo i dispositivi dotati delle versioni meno recenti di Windows Phone e dei sistemi operativi BlackBerry OS e BlackBerry 10...

Come WhatsApp non funzionerà più dopo il 31 gennaio su questi smartphone : BlackBerry OS - 10 e Windows Phone 8.0 : Ma davvero WhatsApp non funzionerà più su alcuni smartPhone dopo il 31 dicembre? Si parla di mancato supporto negli aggiornamento o stop totale all'utilizzo dell'applicazione di messaggistica per i device con BlackBerry OS, BlackBerry 10 e Windows Phone 8.0 e firmware precedenti? A pochi giorni dalla data fatidica di scadenza, è necessario fare ancora una volta il punto della situazione, grazie anche alle ultime dichiarazioni del CEO di WhatsApp ...

A fine anno WhatsApp interrompe il supporto per BlackBerry e Windows Phone : WhatsApp ha annunciato che dall’inizio del 2018 la sua applicazione non sarà più supportata sui sistemi operativi di BlackBerry e su Windows Phone di Microsoft. La decisione è stata comunicata a pochi giorni dalla fine del 2017 e ha sorpreso The post A fine anno WhatsApp interrompe il supporto per BlackBerry e Windows Phone appeared first on Il Post.

Offerte Gearbest : coupon su smartphone - 2-in-1 Windows e tanti gadget High Tech! : In questo articolo troverete le Offerte Gearbest più importante, aggiornate quotidianamente. Gearbest è uno degli store cinesi più famosi e che spesso viene scelto dagli utenti per la sua gamma di Offerte e prezzi vantaggiosi. Bisogna ammettere che è anche molto affidabile e spesso l’assistenza vi risponde anche in Italiano: per maggiori info su garanzia e spedizioni fate riferimento a questa pagina. Siti e store cinesi sicuri e affidabili ...

Offerte Gearbest : coupon su smartphone - 2-in-1 Windows e tanti gadget High Tech! : In questo articolo troverete le Offerte Gearbest più importante, aggiornate quotidianamente. Gearbest è uno degli store cinesi più famosi e che spesso viene scelto dagli utenti per la sua gamma di Offerte e prezzi vantaggiosi. Bisogna ammettere che è anche molto affidabile e spesso l’assistenza vi risponde anche in Italiano: per maggiori info su garanzia e spedizioni fate riferimento a questa pagina. Siti e store cinesi sicuri e affidabili ...

Lo smartphone Windows 10 Mobile - WileyFox Pro - disponibile su Amazon UK dal 4 Dicembre : Lo smartphone inglese con Windows 10 Mobile, WileyFox Pro, approda su Amazon UK e sarà disponibile dal 4 Dicembre. Ecco ciò che c’è da sapere. Il mercato dei sistemi operativi per smartphone va sempre verso un duopolio. Se da una parte vediamo tante case, quali Huawei e Samsung, offrire il loro pieno supporto ad Android, dall’altro troviamo Apple in una corsa solitaria per il suo sistema operativo iOS. Fino a poco tempo fa si ...

Windows 95 gira perfettamente su iPhoneX : Qual è la prima cosa che pensi dopo aver acquistato un iPhone X? Sicuramente installarci sopra Windows 95. Del resto si sa, i nuovi sistemi operativi tendono ad annoiare, troppo pieni di fronzoli grafici e animazioni trasparenti, per cui un tuffo nel passato è sempre il benvenuto. L’iPhone X, oltre ad un cambio di design, ha visto un notevole aumento di prestazioni passando all’A11 Bionic (montato anche su iPhone 8 e 8 Plus), ...

Game Troopers prende le distanze da Windows Phone e dà la colpa a Microsoft : Il CEO di Game Troopers spiega gli errori fatti da Microsoft su Windows Phone e ci comunica i progetti della casa di sviluppo per il futuro. Windows Phone è un sistema operativo nato tardi e morto presto. Questo, inaugurato nel 2010, è partito in ritardo rispetto agli altri OS per SmartPhone, quali Android ed iOS, e – seppur in alcune situazioni sembrava di aver conquistato un’ampia fetta di mercato – si è rilevato una piccola ...

Anteprima – WhatsApp abilita Delete for Everyone (Recall) su Windows Phone : Dopo avervi mostrato nella giornata di ieri come funziona il Delete for Everyone sull’applicazione di WhatsApp per Android, adesso è il turno dell’applicazione per Windows Phone. Infatti, il team ha rilasciato nelle ultime ore un aggiornamento per l’applicazione di WhatsApp Beta per Windows Phone e Windows Mobile nel quale è presente questa funzionalità. Come potete vedere negli screenshot sottostanti di nostra proprietà, è ...