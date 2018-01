Voto di scambio politico-mafioso | arrestato ex vice sindaco di Nocera Inferiore

Sicilia - il Voto di scambio è un partito del 9 per cento : L'analisi dell'ufficio statistica della Regione: un cittadino su 11 ha ricevuto offerte in cambio di preferenze. Corruzione alle stelle nella sanità

Val d’Aosta - al posto di Perron sospeso per la Severino entra Perrin : “Fu indagato per Voto di scambio” : Esce Perron, entra Perrin. Il primo è sospeso in base alla legge Severino. Il secondo è indagato. Accade nel Consiglio regionale della Val d’Aosta. L’ex assessore Ego Perron è stato condannato a tre anni per induzione indebita a dare o promettere utilità nel processo riguardante il trasferimento della filiale di Fenis della Bcc Valdostana, quindi non può più sedere in assemblea. Il suo posto in quota Union valdotaine verrà occupato ...

Di Maio a Osce : preoccupa Voto scambio : 23.20 "Siamo preoccupati per la qualità delle persone che sono candidate dai partiti. Molti candidati non raccolgono voti con il consenso ma attraverso altre forme, come il voto di scambio". Lo ha detto il candidato premier M5S Di Maio che, a quanto si apprende, ha incontrato una delegazione Osce in Italia. Di Maio ha sottolineato "il grande problema dei gruppi editoriali impuri. Qui in Italia ci sono veri e propri giornali e emittenti di ...

Voto di scambio alle elezioni in Sicilia/ La Vardera a casa di Tamajo : il deputato dell'Ars denuncia (Le Iene) : Voto di scambio alle elezioni in Sicilia? La Vardera a casa di Tamajo: il deputato dell'Ars, indagato per presunta compravendita di voti, denuncia l'inviato delle Iene. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 05:48:00 GMT)

Sul Voto di scambio politico-mafioso e altri racconti di questa nostra Italia : "Molti Italiani, secondo me, si accorgono benissimo del mercimonio che si fa dello Stato, delle sopraffazioni, dei favoritismi, delle discriminazioni. Ma gran parte di loro è sotto ricatto. Hanno ricevuto vantaggi (magari dovuti, ma ottenuti solo attraverso i canali dei partiti e delle loro correnti) o sperano di riceverne, o temono di non riceverne più.Vuole una conferma di quanto dico? Confronti il voto che gli Italiani hanno ...

In Italia c'è un nuovo partito che vale il 4% e punta sul Voto di scambio : In Italia c'è un 'partito' in più, con la capacità potenziale - a cercare un termine di paragone - di superare la soglia di sbarramento del 3% imposta dalla nuova legge elettorale per accedere in Parlamento: è il partito della corruzione, potenzialmente stimato al 4%. Come calcola l'Istat, a oltre un milione 700 mila cittadini (pari al 3,7% della popolazione fra i 18 e gli 80 anni) ...

