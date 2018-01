Volo di 10 metri giù dal Trincerone | straniero finisce in ospedale | è grave

Stasera tutto è possibile / Diretta : un Volo da otto metri (9 Gennaio 2018) : Stasera tutto è possibile, eccovi le anticipazioni della prima puntata della terza stagione del programma condotto da Amadeus nella seconda rete di Casa Rai, le info e gli ospiti.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 22:10:00 GMT)

Bus precipita alla "curva del diaVolo" da un'altezza di 100 metri. Almeno 36 morti in Perù : Un incidente tragico sulla Panamericana che è costato la vita ad Almeno 36 persone. Un intero Paese, il Perù, è sotto choc. Un autobus interprovinciale è precipitato alle...

In Volo a 100 chilometri dalla Terra. Pilota italiano pronto per la missione a bordo della SpaceShip Two : Il salto lo fece nel 2011 quando, messa da parte la divisa militare, entrò a far parte della National Test Pilot School del Mojave, in California, l'unica scuola civile al mondo per piloti ...

Incidente in montagna : muore dopo un Volo di 200 metri : Tragedia in montagna nel giorno della Vigilia di Natale. Paolo Canino, guida ambientale 54enne di Villar Perosa, ha perso la vita nel pomeriggio di domenica 24 dicembre in un Incidente avvenuto...

Bimbo di 5 anni precipita dalla finestra : morto dopo un Volo di oltre 15 metri : Un bambino di 5 anni è morto mercoledì 20 dicembre 20147 intorno alle 16 dopo essere precipitato dal quinto piano di uno stabile in via Padre Romualdo Formato, nel quartiere Spinaceto a Roma. Secondo quanto si apprende...

Fa un Volo di 5o metri con la sua auto e si salva. Positivo al test antidroga : E' finito in un dirupo con il suo fuoristrada salvandosi, quasi per miracolo, dopo un volo di circa cinquanta metri. Il pauroso incidente è accaduto a Subiaco sulla strada Sublacense, intorno alle 23 ...

Bimbo di 6 anni precipita dalla seggiovia/ Torgnon - Volo di 4 metri : è grave - ma vivo per miracolo : Torgnon, Bimbo di 6 anni precipita dalla seggiovia: volo di 4 metri, è grave ma vivo per miracolo. Le ultime notizie sull'incidente avvenuto in Valle d'Aosta nel giorno dell'Immacolata(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 15:43:00 GMT)

Bari - 14enne precipita dal terrazzo : muore dopo un Volo di diversi metri. Forse suicidio : Bari, 14enne precipita dal terrazzo: muore dopo un volo di diversi metri. Forse suicidio La procura del capoluogo pugliese sta lavoro per cercare di dare una spiegazione al dramma avvenuto nel quartiere Poggiofranco. Non è chiaro il motivo per cui la ragazzina fosse in quel palazzo, dove neanche abito. Il padre è sotto choc.Continua a […] L'articolo Bari, 14enne precipita dal terrazzo: muore dopo un volo di diversi metri. Forse suicidio ...

Cuneo : cade nel pozzo mentre innaffia il giardino. Volo di 15 metri : salva per miracolo : Cuneo: cade nel pozzo mentre innaffia il giardino. Volo di 15 metri: salva per miracolo Se l’è cavata con qualche ferita perché dopo il Volo in verticale è finita nell’acqua. Protagonista una 47enne di Bagnolo Piemonte.Continua a leggere Se l’è cavata con qualche ferita perché dopo il Volo in verticale è finita nell’acqua. Protagonista una […] L'articolo Cuneo: cade nel pozzo mentre innaffia il giardino. Volo di 15 metri: salva per ...

Milano - ragazzina precipita da una giostra : si spezza un femore dopo un Volo di 8 metri : Una ragazzina di 13 anni è ricoverata in ospedale con un femore rotto, dopo essere precipitata da una giostra del luna park di Legnano (Milano), nelle prime ore della serata di oggi. A quanto si è ...

