Volley, il salvataggio del fuoriclasse si trasforma in un assist da cineteca. Guardare per credere…

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Earvin Ngapeth, talento francese della pallavolo, ha lasciato tutti a bocca aperta durante il match Modena-Piacenza. Per recuperare un pallone al limite del campo da gioco si è lanciato in una rovesciata che ha dato vita ad unperfetto per la schiacciata del suo compagno di squadra. L'articolo, ildelsiin undaper credere proviene da Il Fatto Quotidiano.