Violento temporale nello Stretto di Messina | il maltempo si concentra forte al Sud!

Allerta Meteo - forte maltempo al Sud : attenzione al Violento temporale in atto sullo Stretto di Messina [LIVE] : Allerta Meteo – Il maltempo provocato dal ciclone che dal basso Tirreno si sta portando sul mar Jonio diventa sempre più intenso in serata al Sud Italia. attenzione al forte temporale in formazione sullo Stretto di Messina: negli ultimi minuti ha già scaricato 11mm di pioggia a Fiumedinisi, nel messinese jonico, e si sta ingrossando verso il reggino. Intanto proprio nel reggino tra Scilla e Villa San Giovanni si sta formando un altro ...

Maltempo Sicilia : Violento temporale a Palermo - evacuato il liceo Garibaldi : A causa del Maltempo il liceo Garibaldi di Palermo è stato evacuato: un forte temporale ha colpito il capoluogo dell’Isola, e nella sede centrale dell’istituto di via Canonico Rotolo, nel quartiere Libertà, sono stati registrati alcuni danni, che hanno anche richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. A circa 900 ragazzi è stato quindi chiesto di uscire dalle aule, ed in seguito si è deciso di non farli rientrare e quindi ...

Maltempo - Violento temporale su Roma : città in tilt - auto sommerse dall’acqua. Rinviata anche Lazio-Udinese di serie A [FOTO] : 1/24 LaPresse/Fabrizio Corradetti ...