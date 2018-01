'Verso elezioni europee 23-26 maggio' : (ANSA) - ROMA, 11 GEN - Un eurodeputato tedesco, il Verde Sven Giegold, ha annunciato oggi su Twitter che il Parlamento europeo ha deciso di proporre le date del 23 e 26 maggio 2019 per le prossime elezioni europee. "Annotate la data! Prossime elezioni del Parlamento europeo: 23-26 maggio 2019. Appena deciso dalla conferenza dei presidenti. Questa proposta sarà ora inviata dal Parlamento al Consiglio", ha twittato Giegold. ...

Verso LE ELEZIONI - Davanti ad oltre 500 persone Campania Libera e Bosco lanciano la candidatura di Rany Pagano alla Camera. TUTTI I ... : 20:48:28 CASALUCE. "Il direttivo di Campania Libera ha deciso ed ha deLiberato che Nazario Pagano, detto Rany, sindaco di Casaluce, sarà il nostro candidato alle prossime ELEZIONI politiche per il ...

Elezioni - Maroni Verso l'addio in Lombardia. Silvio spariglia : può fare il premier : Questione di linea politica e di rapporto personali: Maroni non ha mai condiviso fino in fondo la svolta nazionale della Lega voluta da Salvini, tanto che la battaglia più visibile del suo mandato in ...

REGIONALI LOMBARDIA - MARONI NON SI RICANDIDA?/ Elezioni Governatore - Verso la rinuncia : pronta la Gelmini : Elezioni REGIONALI LOMBARDIA, Roberto MARONI non si RICANDIDA? Governatore verso rinuncia per "motivi personali", pronta Mariastella Gelmini come sostituto. L'annuncio ad Arcore(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 18:50:00 GMT)

Regionali - Verso la rinuncia di Maroni alle elezioni in Lombardia : “Sulle Regionali la coalizione conferma che si presenterà con candidati comuni e condivisi. Per quanto riguarda la Lombardia, se davvero il presidente Maroni per motivi personali non confermasse la disponibilità alla sua candidatura, verrebbe messo in campo un profilo già comunemente individuato”. Lo si legge nel comunicato congiunto del vertice del centrodestra ad Arcore. All’incontro hanno partecipato Silvio Berlusconi, ...

Verso le elezioni - Vertice del Centrodestraad Arcore : Noi invece stiamo avendo un sacco di disponibilità sui territori di persone del mondo delle imprese e delle associazioni, persone che hanno combattuto battaglie importanti, giovani laureati... Ci ...

Elezioni - l'elaborazione dei seggi di Youtrend : al Senato il centrodestra Verso la maggioranza assoluta : Imprevisti da Rosatellum. Il Partito Democratico, che ha fortemente voluto la legge elettorale che porta il nome del suo capogruppo alla Camera, Ettore Rosato, rischia di vedersi gravemente penalizzato dal meccanismo di attribuzione dei seggi. Il clamoroso dato che emerge da una simulazione fatta dall'istituto Youtrend, certifica che a due mesi dal voto alla coalizione di centrodestra basterebbero appena 20 seggi per assicurarsi la maggioranza ...

Ministro Calenda vs Matteo Renzi/ “Abolire il Canone Rai? Presa in giro del Pd ai cittadini Verso le Elezioni” : Il Ministro Carlo Calenda contro Matteo Renzi: "abolire il Canone Rai? Una Presa in giro per i cittadini verso le Elezioni 2018". Ecco cosa succede, tra privatizzazioni e campagna elettorale(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 12:40:00 GMT)

Iniziata la corsa Verso le elezioni. Salta l'intesa Bonino- Pd : La lista +Europa costretta a correre da sola. 'Colpa dell'intepretazione surreale della nuova legge elettorale che ci impedisce la coalizione' spiega la stessa Bonino riferendosi al regolamento ...

Il discorso del presidente Mattarella/ Gentiloni : 'Fiducia nell'Italia che va Verso le elezioni' : 'Fiducia nell'Italia che va verso le elezioni, richiamo alla memoria e alla visione del futuro, invito alla responsabilità della politica #Graziepresidente'. Lo afferma il premier Paolo Gentiloni commentando il discorso del presidente Sergio Mattarella. 'Il presidente della Repubblica ci invita a non cadere nella trappola di un ...

CONFERENZA STAMPA GENTILONI/ Diretta streaming video - bilancio fine anno del Governo Verso le Elezioni 2018 : CONFERENZA STAMPA Paolo GENTILONI: Diretta streaming video, il bilancio di fine anno del Presidente del Consiglio. Elezioni 2018, "traghettamento" e scelte di Mattarella, Camere sciolte?(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 01:17:00 GMT)

Timing Verso elezioni - data piu' probabile 4 marzo : Lo scioglimento anticipato delle Camere da parte del presidente della Repubblica, atteso dopo la conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, fara' partire la macchina ...

Gentiloni traghettatore Verso le nuove Camere - Elezioni - parte il countdown La legislatura raccontata in 10 istantanee : Il ruolo chiave del premier nel passaggio dopo lo scioglimento del Parlamento e nella campagna elettorale

