Verona | per la morte del clochard indagati due minori | ' Era uno scherzo'

Volley - SuperLega 2018 – Verona surclassa Padova nel posticipo e sale al quarto posto! Stern decisivo su Randazzo e Nelli : Verona domina il posticipo della 17^ giornata di SuperLega sconfiggendo Padova con un rapido 3-0 (25-20; 25-16; 25-21) in appena 76 minuti di gioco. Tutto davvero troppo facile per gli scaligeri che salgono così al quarto posto in classifica, risuperando Trento a parità di partite giocate. L’incontro odierno non è mai stato in discussione: la Calzedonia ha dominato in tutti i fondamentali e ha messo sotto la Kioene, incapace di reagire e ...

Volley : Superlega - mercoledì sera si gioca la 4a di ritorno - Verona-Padova il posticipo di giovedì : 20 posticipato a giovedì con passerella su RAI Sport+HD. Negli scontri diretti, gli scaligeri vantano 13 successi contro i 6 dei patavini, che non hanno mai vinto in casa di Verona. La formazione di ...

Verona - Sassuolo e Crotone : corsa a tre per un difensore : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Verona , il Sassuolo e il Crotone stanno spingendo con il Napoli per l'acquisto di Lorenzo Tonelli.

Calciomercato Torino - si scatena Petrachi : due esterni - un addio importante e tre operazioni col Verona : Calciomercato Torino – Il Torino pianifica il Calciomercato con l’arrivo del nuovo tecnico Mazzarri. Le strategie sono cambiate e l’ex Watford ha richieste ben diverse da quelle del suo predecessore. Innanzi tutto, come documentato ieri, è caccia all’esterno di difesa, anzi, forse due esterni. Uno per fascia. Se a destra l’idea Lazzari continua ad essere battuta, per la sinistra si pensa adesso a Laxalt, vecchio ...

Donna fatta a pezzi/ Verona - Khadija Bencheick : domani udienza di convalida dei fermi per i due albanesi : Verona, Donna fatta a pezzi: fermato convivente e nipote, i due uomini ora incastrati anche dalle celle telefoniche che segnalano la loro presenza sul luogo del ritrovamento.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 19:12:00 GMT)

Espulso Pecchia/ L’allenatore del Verona cacciato per proteste dopo il gol di Koulibaly : Espulso Pecchia: L’allenatore del Verona cacciato per proteste dopo il gol di Koulibaly. Episodio che fa discutere in Napoli Verona in occasione del primo gol azzurro(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 16:53:00 GMT)

LIVE Napoli-Verona - cronaca e risultato in tempo reale : 2' di recupero ancora 0-0 : 45 - Saranno 2 i minuti di recupero al San Paolo 44 - ancora occasione per la squadra di Sarri, Mertens per Allan che non riesce a calciare dentro l'area di rigore. 43 - Napoli-Verona ancora sullo 0-0 ...

Napoli - scontri per tentato assalto a tifosi del Verona : scontri tra un gruppo di oltre cento tifosi del Napoli e le forze dell'ordine si sono verificati nella zona della Stazione centrale del capoluogo campano. Lo si apprende da fonti della Polizia di ...

