: #Verona, #Genoa, #Sampdoria e #Crotone su #Crisetig del #Bologna: il punto - CalcioWeb : #Verona, #Genoa, #Sampdoria e #Crotone su #Crisetig del #Bologna: il punto - Dalla_SerieA : Genoa e Verona si contendono un giovane olandese - - calciomercatoit : #Genoa-#Verona: derby italiano per #Vloet - Go_InterMilan : Genoa e Verona si contendono un giovane olandese - giornalistispo1 : RT topcalcionews "New: Genoa e Verona si contendono un giovane olandese -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 gennaio 2018) In casaa tenere banco è il futuro di Simone Verdi. La dirigenza rossoblù sta già sondando il terreno per l’eventutale sostituto, intanto è tutto fatto per il ritorno di Blerim Dzemaili. L’arrivo del centrocampista svizzero toglierà ancora più spazio a Lorenzo, che ha deciso di lasciare il club rossoblù per trovare una squadra che gli conceda più minuti. Il giocatore classe ’93 piace a diverse squadre in Serie A: ilsembra essere in pole per quello che sarebbe un ritorno, masono pronte ad effettuare un sondaggio con il. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il futuro di. L'articolosudel: ilsembra essere il primo su CalcioWeb.