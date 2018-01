Verona | clochard muore carbonizzato | due minori sotto inchiesta “Era uno scherzo”

: #Clochard carbonizzato, due minori indagati - Avvenire_NEI : #Clochard carbonizzato, due minori indagati - zazoomblog : Verona clochard carbonizzato allorigine uno scherzo di due minori #Verona, #clochard #carbonizzato: ...… - alessiobalbi : Verona, clochard carbonizzato: all'origine uno scherzo di due minori - zazoomblog : #Verona clochard carbonizzato in auto. Due ragazzini indagati "Era uno scherzo" #Verona, #clochard ... - TutteLeNotizie : Clochard ucciso a Verona, 2 minori indagati:non abbiamo fatto apposta, era uno scherzo -

(Di venerdì 12 gennaio 2018) “Era uno scherzo, non l’abbiamo fatto apposta”: si sono giustificati così i due ragazzi accusati dell’omicidio di un senzatetto trovato mortonell’incendio della sua auto il 19 dicembre scorso, a Santa Maria di Zevio, nel Veronese. I due avrebbero lanciato dei petardi contro l’auto di Ahamed Fdil, un marocchino di 64 anni, incendiandola. L’uomo aveva fatto della macchina la propria casa dopo essere rimasto senza lavoro e non è riuscito a sfuggire alle fiamme. Le indagini della polizia sono ancora in corso e sul caso indaga la procura di, che ora dovrà decidere come procedere nei confronti dei ragazzi di 13 e 17 anni. Data la giovane età, il tredicenne non è infatti imputabile. Inizialmente si era pensato ad un evento accidentale, ma gli inquirenti hanno poi scartato questa ipotesi supportati dalle testimonianze degli abitanti della ...