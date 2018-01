Uomo armato di pistola rapina un supermercato | bottino di 250 euro

Un Uomo in Russia ha usato un carro armato per rubare una bottiglia di vino : Ha rubato un mezzo cingolato, ha distrutto la vetrina di un negozio per poi portarsi via una bottiglia di vino. Il protagonista è un uomo che ad Apatity, in Russia, è stato arrestato dalla polizia.Nelle foto e nei video pubblicati sui social si possono ben vedere i danni prodotti dall'uomo, di cui si conoscono poche informazioni ma che, probabilmente, era ubriaco. Secondo la ricostruzione del sito Hibinform, l'uomo ha rubato il ...

Egitto - Uomo armato entra in un negozio e uccide due copti : Due cristiani copti sono stati uccisi la notte scorsa in un negozio di alcolici nella provincia di Giza assaltato da un uomo armato, appena due giorni dopo l'uccisione di altre nove persone in un ...

Ucraina - Uomo armato si barrica con ostaggi all’interno di un ufficio postale : Ucraina, uomo armato si barrica con ostaggi all’interno di un ufficio postale Un uomo si è barricato all’interno di un ufficio postale con undici ostaggi: tra loro anche due bambini.Continua a leggere Un uomo si è barricato all’interno di un ufficio postale con undici ostaggi: tra loro anche due bambini.Continua a leggere L'articolo Ucraina, uomo armato si barrica con ostaggi all’interno di un ufficio postale sembra essere il primo ...

Ucraina - Uomo armato barricato con ostaggi in ufficio poste a Kharkiv - : Al momento non sono ancora arrivate richieste dal sequestratore che ha con sé prigionieri nove adulti e due bambini all'interno del centro postale vicino alla stazione della metropolitana Kyivska

La polizia spara a un Uomo armato all'aeroporto di Amsterdam : Si è vissuto un breve momento di panico ad Amsterdam, dove un uomo è entrato all'aeroporto armato di coltello. Gli agenti hanno risposto sparando alla presenza allo Schiphol del soggetto, che è stato ...

La polizia ha sparato a un Uomo armato di un coltello all’aeroporto di di Amsterdam-Schiphol : Venerdì pomeriggio la polizia olandese ha sparato a un uomo armato di un coltello all’aeroporto di Amsterdam-Schiphol, nei Paesi Bassi: l’uomo, che stava minacciando le persone intorno a lui, è stato arrestato. Una parte dell’aeroporto è stata evacuata, ma la situazione The post La polizia ha sparato a un uomo armato di un coltello all’aeroporto di di Amsterdam-Schiphol appeared first on Il Post.

"C'è un Uomo armato" : arrivano sei volanti ma era un bambino con una pistola giocattolo : Sei volanti della polizia sono intervenute in via Giovani Enrico Pestalozzi, a Milano, dopo la segnalazione di una persona che girava con una pistola in mano. Una chiamata al 112, arrivata attorno alle 15.30 di lunedì, ha fatto subito...

Allarme per Uomo armato all'Università di Palermo. Studenti e prof in fuga : 18,00 - Cessato Allarme a Palermo. Non è stato trovato l'uomo armato avvistato da una donna a Viale delle Scienze. La signora aveva allarmato una guardia giurata che ha poi chiamato la polizia. L'...

Palermo : Uomo armato all'Università - falso allarme : Palermo, 17 nov. (AdnKronos) - "C'è un uomo armato all'interno della cittadella". E' stata la segnalazione, rivelatasi falsa, di una studentessa a una delle guardie giurate in servizio all'Università a fare scattare oggi pomeriggio l'allarme nella cittadella universitaria di via Basile, a Palermo. L

Uomo armato all'Università di Palermo. Studenti e prof in fuga : Un Uomo armato è entrato all'Università di Palermo, creando il panico tra Studenti e docenti. Nel primo pomeriggio è stata segnalata la presenza di un Uomo armato in Viale delle Scienze. E' stata una ...

Palermo. “Attenzione - c’è un Uomo armato - fate qualcosa” : caos all’Università : Venerdì da paura a Palermo. “Attenzione, c’è un uomo armato, fate qualcosa”. E’ stata la notizia che in pochi istanti è circolata generando il caos con tanto di forze dell’ordine e ambulanze accorse presso la facoltà di Lettere dell’università. Tutto è…Continua a leggere →

Uomo armato spara in una chiesa in Texas : almeno 26 i morti : San Antonio, 6 nov. (askanews) Un giovane Uomo bianco ha aperto il fuoco in una chiesa del Texas, negli Stati Uniti, nel corso di una funzione religiosa dove hanno perso la vita almeno ventisei ...