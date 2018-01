Uomini e donne | Maria De Filippi sbotta | Scusa se te lo dico | ma non sei Miss

Uomini E DONNE / Anticipazioni - Anna Tedesco vuole solo essere felice (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over. Anna Maria ha lasciato il programma dopo la segnalazione e lavata di capo di Maria De Filippi? Ecco cos'è accaduto.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 11:32:00 GMT)

Uomini e Donne gossip - Sabrina Ghio ha un nuovo fidanzato? Parla l’ex tronista : Uomini e Donne gossip, chi è il nuovo fidanzato di Sabrina Ghio? L’ex tronista smentisce È bastata una vacanza in Messico e qualche segnale strano per agitare il gossip. Sabrina Ghio di Uomini e Donne ha un nuovo fidanzato? Alcuni indizi sembravano inequivocabili ma la realtà è ben diversa. In un’intervista rilasciata al settimanale Spy, […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Sabrina Ghio ha un nuovo fidanzato? Parla l’ex ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Mariano Catanzaro - debutto ancora lontano? (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Nicolò Brigante sceglierà Virginia Stablum? Più indizi fanno una prova, ma la conferma è arrivata nell'ultima registrazione.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 11:20:00 GMT)

Uomini e Donne Over - Maria De Filippi contro Annamaria : A Uomini e Donne Over Maria De Filippi si è scagliata contro AnnaMaria. La corteggiatrice del programma pomeridiano di Canale 5 ha fatto infuriare tutti: da Gianni Sperti alla stessa conduttrice. Tante, troppo sono le segnalazioni che continuano ad arrivare alla redazione sul suo conto. Nonostante la conduttrice non ci voglia dare troppo peso, però, pare proprio che la dama si sia invaghita di un’altra persona e stia prendendo tutti in ...

Uomini e Donne oggi : nasce una coppia - un ritorno speciale : oggi Uomini e Donne: Anna e Carlo lasciano lo studio insieme Il Trono Over la fa da padrone anche oggi, 12 Gennaio 2018. Uomini e Donne torna in onda con una nuova puntata, questa volta all’insegna dell’amore e non delle solite discussioni. Dopo il piccolo diverbio tra Annamaria e il resto dello studio, la dama […] L'articolo Uomini e Donne oggi: nasce una coppia, un ritorno speciale proviene da Gossip e Tv.

ALESSIO LO PASSO / L'ex tronista di Uomini e donne si è trasferito a casa di Lele Mora? : ALESSIO Lo PASSO si è trasferito nella casa milanese dell'agente dei vip Lele Mora? La notizia, lanciata da Dagospia, è stata recentemente confermata dal settimanale Oggi.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 09:08:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Anna Maria ha lasciato il programma? La decisione della dama (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. Anna Maria ha lasciato il programma dopo la segnalazione e lavata di capo di Maria De Filippi? Ecco cos'è accaduto.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Nicolò Brigante sceglie Virginia? Arriva la prova! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Nicolò Brigante sceglierà Virginia Stablum? Più indizi fanno una prova, ma la conferma è Arrivata nell'ultima registrazione.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Anna Maria/ Uomini e donne - la dama come Gemma? La ramanzina di Maria De Filippi e la polemica sul web : Il trono over di Uomini e donne si prepara ad un altro addio? AnnaMaria di nuovo al centro delle discussioni ad un passo dall'addio? Ecco cosa vedremo nella nuova puntata(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 21:35:00 GMT)

Uomini&Donne : Mariano Catanzaro sul trono e Sonia Lorenzini torna single Video : Negli studi televisivi di Cinecitta' c'è aria di novita'. Il fedele pubblico di Uomini&Donne segue con interesse e curiosita' le vicende che hanno come protagonisti coloro che decidono di mettere in gioco i propri sentimenti. Il trono Over riscuote sempre un grande successo grazie alla storia tormentata di Gemma Galdani e George Manetti. Il trono Classico, invece, ha le telecamere puntate sui giovani tronisti che hanno la possibilita' di ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 12 gennaio 2018 : Raffaele smaschera Annamaria! : Maria De Filippi decide di telefonare a Raffaele. Il cavaliere smaschera la dama napoletana. Anna e Carmine innamorati più che mai, lasciano insieme la trasmissione. Emy finge? Maria De Filippi decide di contattare telefonicamente Raffaele. La dama napoletana lascia la trasmissione! La terza parte di Uomini e Donne Over prosegue con il battibecco tra Annamaria, gli opinionisti ed Alfredo. Maria De Filippi crede che la dama napoletana stia ...

MERAVIGLIE DI ALBERTO ANGELA / Pagelle : il programma piace più alle donne che agli Uomini : MERAVIGLIE di ALBERTO ANGELA, in onda il 10 gennaio 2018. Seconda puntata dedicata a Caserta, alle Langhe Piemontesi e ad Assisi con Toni Servillo, Paolo Conte e Monica Bellucci.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 18:32:00 GMT)