UOMINI E DONNE Anticipazioni | Maria De Filippi acclamata dal web | parte la richiesta!

UOMINI e Donne : l'ex-tronista Valentina sta male - l'RVM commuove il pubblico : In data 12 gennaio 2018, sono avvenute le attesissime registrazioni delle nuove esterne di 'Uomini e Donne', per le quali, nel celebre studio televisivo del dating-show di Canale 5, si sono presentati i neo-tronisti, tra cui Mariano Catanzaro, ex-corteggiatore di Valentina Dallari. Valentina soffre di disturbi del comportamento alimentare: l'omaggio della redazione Recentemente, l'ex-tronista di 'Uomini e Donne' Valentina Dallari ha deciso di ...

Anticipazioni UOMINI e Donne registrazione trono classico 12 gennaio 2018 : il ritorno di Nicolò Fabbri! Mariano e il video per Valentina Dallari! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 12 gennaio 2018: Lorenzo non si dichiara! Sara e Nilufar fortemente competitive! Marta ritorna… Anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo non esprime la sua preferenza! Per Sara, ecco arrivare Nicolò Fabbri! Marta e Virginia si confermano come le corteggiatrici di punta di Nicolò! Mariano e il video per Valentina Dallari… Ritorna il nostro consueto appuntamento con le ...

Anticipazioni UOMINI e Donne registrazione trono classico 12 gennaio 2018 : il ritorno di Nicolò Fabbri! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 12 gennaio 2018: Lorenzo non si dichiara! Sara e Nilufar fortemente competitive! Marta ritorna… Anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo non si schiera ancora! Per Sara, ecco arrivare Nicolò Fabbri! Marta e Virginia si confermano come le corteggiatrici di punta di Nicolò! Ritorna il nostro conseuto appuntamento con le Anticipazioni Uomini e Donne! Oggi, venerdì 12 gennaio 2018, è ...

UOMINI e Donne : bassi ascolti in Spagna - il programma passa da Telecinco a Cuatro : I tronisti spagnoli di Uomini e Donne Grane per Uomini e Donne. Il dating show è costretto a cedere il suo spazio e a subire un declassamento. Non in Italia, però, dove il programma è intoccabile ma in Spagna dove va in onda la versione locale Mujeres y Hombres y Viceversa. Dal prossimo 24 gennaio, il programma lascerà l’ammiraglia Telecinco e approderà lo stesso giorno, con una doppia diretta (e una “scelta”), sulla meno ...

Valentina Dallari sta male/ UOMINI e Donne - Mariano in lacrime le dedica un filmato e le manda un messaggio : Valentina Dallari sta male: Mariano in lacrime a Uomini e Donne le dedica un filmato e le manda un messaggio. L'ex tronista soffre infatti di disturbi alimentari ed è ricoverata in un centro(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 18:04:00 GMT)

UOMINI e Donne anticipazioni : salta ancora la scelta di Paolo - arriva Nicolò : anticipazioni Uomini e Donne 12/01/2018: la scelta di Paolo salta un’altra volta e in studio arriva Nicolò Fabbri Puntata ricca di sorprese quella registrata oggi all’interno degli studi di Uomini e Donne. In trasmissione erano presenti i tronisti: Mariano Catanzaro, Nicolò Brigante, Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Insieme a loro non era presente l’altro […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: salta ancora la ...

Valentina Dallari sta male : l’omaggio della redazione di UOMINI e Donne : Anticipazioni puntata Trono Classico: gli auguri di Uomini e Donne a Valentina Dallari Oggi negli studi di Uomini e Donne si registrava una puntata del Trono Classico. In studio erano presenti i tronisti: Mariano Catanzaro, Nilufar Addati, Sara Affi Fella e Nicolò Brigante. Mancava Paolo Crivellin, probabilmente perché ancora impegnato a girare con le sue […] L'articolo Valentina Dallari sta male: l’omaggio della redazione di Uomini ...

UOMINI e Donne - Maria De Filippi contro Emy : sfuriata al Trono Over : Trono Over Uomini e Donne, Maria De Filippi sbotta contro Emy: stufa delle bugie Caos nella nuova puntata del Trono Over. Anche stavolta, Maria De Filippi ha perso le staffe. A quanto pare, la conduttrice è tornata dalla pausa natalizia più carica che mai. Al centro dello studio c’erano Francesco ed Emy. Quest’ultima ha dichiarato […] L'articolo Uomini e Donne, Maria De Filippi contro Emy: sfuriata al Trono Over proviene da ...