UN MAIALE TRA I RIFIUTI A ROMA Giorgia Meloni contro Virginia Raggi | il precedente di

Un MAIALE TRA i rifiuti a Roma/ Giorgia Meloni contro Virginia Raggi : “Questa è l'immagine del fallimento M5S” : Un maiale tra i rifiuti a Roma, Giorgia Meloni contro Virginia Raggi: “Questa è l'immagine del fallimento M5S”. Le ultime notizie sul nuovo caso che scuote la capitale(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 20:25:00 GMT)

Roma - un MAIALE TRA i rifiuti in strada. Meloni : È il fallimento del M5S : Un maiale. In mezzo alla strada. Se ne sta tra i rifiuti. "L'immagine di Roma, Capitale d'Italia e d'Europa", chiosa Giorgia Meloni che oggi ha postato la fotografia che sancisce l'ennesimo fallimento dell'amministrazione grillina capitanata dal sindaco Virginia Raggi. Un fallimento anche per Beppe Grillo che, il 27 dicembre 2013, condivideva una foto simile per incolpare l'ex primo cittadino ...

L'Abruzzo dice sì a rifiuti di Roma : saranno trasferiti per 90 giorni. Giorgia Meloni pubblica su Facebook la foto di un MAIALE TRA l'immondizia della Capitale : DalL'Abruzzo c'è l'ok ad accogliere i rifiuti di Roma per 90 giorni e per una quantità massima di 39mila tonnellate, distribuite su tre strutture: Chieti, Sulmona e Aielli (L'Aquila). Lo prevede la delibera n.1 del 2018 approvata dalla Giunta regionale abruzzese, relativa all'accordo di programma tra la Regione Abruzzo e la Regione Lazio.Tra le condizioni poste dalla Giunta abruzzese per poter accogliere i rifiuti di Roma ...

