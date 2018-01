Un anno di Polizia Stradale in Liguria | tempo di bilanci

Pakistan - bambina rapita - stuprata e uccisa da uno sconosciuto. 12 casi solo nell’ultimo anno - scontri tra folla e polizia : Una bambina è stata rapita, stuprata e uccisa da uno sconosciuto in Pakistan, nella provincia del Punjab. Il ritrovamento del suo cadavere ha scatenato la reazione della folla, che si è scontrata con le forze di polizia di Kasur, la città dove abitava la piccola. Le proteste hanno provocato la morte di almeno due manifestanti morti e cinque feriti. La bimba, si è appreso, era scomparsa il 4 gennaio scorso, quando si stava recando ad una lezione ...

I ladri fanno visita all'oratorio dei Salesiani : sul posto la polizia : BRINDISI - Hanno forzato degli armadietti, ma non hanno portato via nulla. Nel mirino dei ladri è finito l'oratorio della chiesa dei Salesiani, situato in via Appia. I malfattori si sono introdotti in ...

Capodanno 2018 - paura in spiaggia durante lo spettacolo dei fuochi d’artificio. E la polizia fa allontanare tutti : Nella spiaggia di Terrigal, in Australia, un’imbarcazione ha preso fuoco durante lo spettacolo pirotecnico della notte di Capodanno, ferendo due persone. La barca conteneva fuochi d’artificio. Il pubblico che assisteva sulla spiaggia è stato allontanato dalla polizia L'articolo Capodanno 2018, paura in spiaggia durante lo spettacolo dei fuochi d’artificio. E la polizia fa allontanare tutti proviene da Il Fatto Quotidiano.

Gli auguri di buon anno del capo della Polizia agli agenti via radio : Il messaggio del prefetto Franco Gabrielli agli agenti di Polizia allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre via radio. Gabrielli ha ringraziato gli uomini della Polizia di Stato per il loro costante e continuo impegno per garantire la sicurezza degli italiani e ha portato i saluti del ministro dell'interno Marco Minniti.

Alta l'attenzione della Polizia di Stato per le festività di fine anno : ... quali i reati di microcriminalità e segnatamente i furti in abitazione, e di altre forme di illegalità, quali ad esempio le violazioni delle norme che regolano gli spettacoli in luoghi pubblici o ...

Capodanno : Milano - in piazza Duomo 250 agenti polizia : Milano, 30 dic. (AdnKronos) - Saranno 250 gli uomini e le donne della polizia impegnati a garantire la sicurezza per il concerto e i festeggiamenti di Capodanno in piazza Duomo a Milano. Oltre agli agenti in piazza ci saranno il personale dell’arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della po

Fuochi di fine anno - i consigli della polizia : niente botti proibiti e mai raccogliere gli "inesplosi" : I ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, avvertono gli agenti, sono i più colpiti dalle esplosioni e gli organi più a rischio sono mani e occhi. Molti incidenti avvengono il giorno dopo a causa dei botti ...

Capodanno - rischio fuochi d’artificio : ecco i consigli della Polizia : Aumenta l’allerta in vista dei tradizionali festeggiamenti di Capodanno in riferimento in particolare all’utilizzo di fuochi d’artificio. Ormai – spiega la Polizia di Stato – da diverso tempo, grazie ad una maggiore coscienza dei rischi connessi all’utilizzo di fuochi vietati, diminuisce il numero dei feriti che allo scadere della mezzanotte incominciano a presentarsi nei pronto soccorso d’Italia. La Polizia ...

Botti di Capodanno : i consigli della polizia per un uso senza rischi - : Campagna di informazione per maneggiare in modo corretto e consapevole i fuochi d'artificio. Obiettivo: mettere in guardia sui pericoli dei giochi pirotecnici. La prima regola è non comprare materiale ...

Botti di capodanno 2018 - oltre 15mila chili sequestrati. I video-tutorial della Polizia : Roma, 30 dicembre 2018 - Come ogni fine-dicembre, arriva il classico bollettino dei Botti di capodanno sequestrati dalle forze dell'ordine. I numeri, come sempre, sono importanti: il Dipartimento ...

Concorsi Polizia - Carabinieri - Forze Armate - GdF 2018 : quando usciranno i bandi? : Dopo gli aggiornamenti sulle assunzioni in Poste Italiane annunciate per l’anno prossimo, ci occupiamo dei Concorsi in Polizia di stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di finanza, Carabinieri, Forze Armate che verranno pubblicati dall’anno prossimo. I reclutamenti previsti saranno: 7394 posti. Vediamo quindi i dettagli su quando verranno pubblicati i bandi, come prepararsi e i requisiti d’ammissione. Il primo concorso pubblico riguarda i 100 ...