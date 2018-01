Ultime Notizie Roma del 12-01-2018 ore 13 | 00

Calciomercato Napoli/ News - agente Reina sul futuro : tutto tace ( Ultime notizie) : Calciomercato Napoli , ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: l’ agente di Pepe Reina è uscito allo scoperto per parlare del futuro del proprio assistito che piace alle big(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 12:19:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Bruno Peres e Skorupski il tesoretto per il terzino destro (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il club della capitale punta a cedere due giocatori in esubero, per ottenere un tesoretto da reinvestire sulla fascia(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 12:06:00 GMT)