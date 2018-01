Trump pagò l' ex pornostar 130 mila dollari per tacere rapporto sessuale

Stai con me o non ti pago. La strategia di Trump per Iran - Pakistan e Palestina : Per i falchi dell'amministrazione Usa, Rohani più che un interlocutore è un elemento di ambiguità che non permette di svelare al mondo che ciò che è irriformabile è proprio il regime teocratico-...

Stai con me o non ti pago. La strategia di Donald Trump per Iran - Pakistan e Palestina : Trump rilancia. E con lui Netanyahu: gli Stati Uniti e Israele mettono nel mirino il regime Iraniano, andando oltre il sostegno alla rivolta che da una settimana infiamma il Paese. La Casa Bianca torna a chiedere all'Iran di rispettare i diritti dei cittadini nelle proteste in corso. Ad affermarlo è la portavoce Sarah Sanders nel suo briefing quotidiano. Trump, ha spiegato la portavoce, vorrebbe vedere l'Iran rispettare i diritti umani e ...