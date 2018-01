Trump | Non voglio immigrati da cesso di Paesi Kim? Ho un buon rapporto

Sondaggio : per gli americani Trump è intelligente ma non equilibrato - : Tra le altre voci dell'indagine della Quinnipiac Universitydel, anche la richiesta di dare un voto al primo anno di presidenza del tycoon. Solo il 16% degli intervistati gli ha dato una A, mentre il ...

Steve Bannon cacciato da Breitbart dopo gli insulti a Trump : Steve Bannon è stato cacciato da Breitbart per aver parlato male di Donald Trump. L'ex consigliere del presidente – ha annunciato il sito dell'alt right americana - lascerà la sua posizione di presidente esecutivo di Breitbart News. A spingere per il suo allontanamento è stata soprattutto Rebekah Mercer, una delle principali finanziatrici del sito. La decisione è arrivata dopo la pubblicazione di commenti ...

Stephen Bannon lascia l’incarico di presidente di Breitbart News a causa delle ultime polemiche con Trump : Stephen Bannon, ex capo stratega del presidente americano Donald Trump, lascia il suo incarico di presidente esecutivo a Breitbart News, forse il più importante sito di estrema destra americano e punto di riferimento soprattutto per l’”alt-right”. Il motivo, scrivono diversi The post Stephen Bannon lascia l’incarico di presidente di Breitbart News a causa delle ultime polemiche con Trump appeared first on Il Post.

Ecco perché Twitter non bloccherà mai l’account di Donald Trump : Dopo i tweet razzisti, folli e arrabbiati, perché Twitter non blocca l’account di Trump? Se lo chiedono da settimane diversi utenti e Twitter ha deciso di dare una risposta scritta, pur senza mai citare direttamente il presidente degli Stati Uniti d’America. “Twitter è qui per servire e aiutare il progredire della conversazione pubblica globale. I leader mondiali eletti svolgono un ruolo cruciale all’interno di quella ...

L’amministrazione Trump Non rinnoverà i permessi di soggiorno e di lavoro di circa 200mila salvadoregni colpiti dal terremoto del 2001 : Negli Stati Uniti l’amministrazione del presidente Donald Trump ha deciso di non rinnovare i permessi di soggiorno e di lavoro di circa 200mila cittadini di El Salvador che avevano ottenuto il “Temporary Protected Status” (un tipo di status simile a The post L’amministrazione Trump non rinnoverà i permessi di soggiorno e di lavoro di circa 200mila salvadoregni colpiti dal terremoto del 2001 appeared first on Il Post.

Incendio alla Trump Tower : The Donald non era all'interno - vigili del fuoco eroi Video : Lunedì nero a #new york. Stamane è scoppiato un Incendio alla #Trump Tower, quartier generale newyorkese del presidente Donald Trump [Video]. Il cielo di Manhattan si è riempito di fumo nero. I vigili del fuoco sono accorsi immediatamente per riportare la situazione alla normalita'. Il bilancio del rogo è di due feriti, di cui uno in gravi condizioni. I pompieri hanno detto che il ferito grave è un civile. Un vigile del fuoco, invece, ha ...

Incendio alla Trump Tower : The Donald non era all'interno - vigili del fuoco eroi : Lunedì nero a New York. Stamane è scoppiato un Incendio alla Trump Tower, quartier generale newyorkese del presidente Donald Trump. Il cielo di Manhattan si è riempito di fumo nero. I vigili del fuoco sono accorsi immediatamente per riportare la situazione alla normalità. Il bilancio del rogo è di due feriti, di cui uno in gravi condizioni. I pompieri hanno detto che il ferito grave è un civile. Un vigile del fuoco, invece, ha riportato lievi ...

Ecco perché Twitter non bloccherà mai l’account di Donald Trump : Dopo i tweet razzisti, folli e arrabbiati, perché Twitter non blocca l’account di Trump? Se lo chiedono da settimane diversi utenti e Twitter ha deciso di dare una risposta scritta, pur senza mai citare direttamente il presidente degli Stati Uniti d’America. “Twitter è qui per servire e aiutare il progredire della conversazione pubblica globale. I leader mondiali eletti svolgono un ruolo cruciale all’interno di quella ...

Bersani a Calenda : proposta Grasso su università tedesca non Trump : Roma, 8 gen. (askanews) 'Vorrei dire al ministro Calenda di avere un pò di umiltà in più: non è una proposta alla Trump, è una proposta alla tedesca. Noi scriviamo nel programma 'progressiva gratuità ...

Bersani a Calenda : proposta Grasso su università tedesca non Trump : Cioè pensiamo a una buona economia concorrenziale dove non ci sia prepotenza del mercato sui consumatori, i lavoratori e i cittadini, ma sanità scuola sicurezza fuori da logiche di mercato: lì non c'...

Tasse universitarie - Calenda risponde a Grasso : 'Misura Trumpiana'. Quanti già non le pagano? : (Articolo aggiornato l'8 gennaio alle ore 11.30) 'Aboliamo tutte le Tasse universitarie' è la proposta lanciata dal presidente del Senato Pietro Grasso dal palco dell'assemblea nazionale di Liberi e ...

Libro scandalo su Trump : il passo indietro di Steve Bannon : "Furioso" e "disgustato" , Trump ha scomunicato Bannon, mettendo fine a una partnership di convenienza che ha trasformato la politica americana. Perché è importante Quello di Bannon è molto più di ...

Tasse universitarie - Calenda risponde a Grasso : "Misura Trumpiana". Quanti già non le pagano? : (Articolo aggiornato l'8 gennaio alle ore 11.30) "Aboliamo tutte le Tasse universitarie" è la proposta lanciata dal presidente del Senato Pietro Grasso dal palco dell'assemblea nazionale di Liberi e uguali, dove ha specificato che la misura "costa 1,6 miliardi". Proposta subito bocciata dal ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda: "La proposta di Pietro Grasso sull'abolizione delle ...

Bannon - marcia indietro sul figlio di Trump : 'È un patriota' - : L'ex stratega del presidente ha dichiarato che non era Donald Junior l'oggetto delle sue critiche, ma il lobbista Paul Manafort