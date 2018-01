Trump | niente più status di protezione per gli immigrati dai paesi

USA : oggi le visite mediche di Trump - niente test psichiatrici : Si terranno oggi le visite mediche del presidente statunitense Donald Trump: si recherà al Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda, nel Maryland, per il suo primo controllo medico in veste di presidente. Quello che è stato un esame normale per i suoi predecessori, assume un’importanza fuori dal comune per Trump dopo i suoi ultimi commenti e dopo che il libro ‘Fire and fury‘ ha riacceso il dibattito sulla sua ...

Trump minaccia la palestina : 'non vogliono negoziare? - niente aiuti' : La diplomazia della minaccia contraddistingue lo stile di Donald Trump e soprattutto il suo modo di fare politica estera. Dopo l'Onu per il voto su

Nazareth senza Natale - niente iniziative per protesta contro Trump - : Quasi nessuna celebrazione per le festività. La decisione del sindaco Ali Salam, leader della città arabo-israeliana, in risposta all'annuncio su Gerusalemme capitale. Nel frattempo, continuano le ...

Usa a guida Donald Trump - niente di buono all’orizzonte : Si vedono già con sempre maggiore frequenza in giro (in America ma anche da noi) articoli o commenti che approvano, o perlomeno giustificano, l’operato di Donald Trump, lanciatissimo a proseguire il suo incredibile programma di riforme senza capo né coda, un giorno impostato a recuperare consensi cercando di realizzare qualcuna delle sue allucinanti promesse fatte in campagna elettorale, il giorno seguente impegnato a smantellare qualcosa ...

Trump e Putin - niente bilaterale ma una dichiarazione sulla Siria : Un incontro bilaterale formale non c'è stato, ma in fondo la cosa non ha sorpreso, perché già nella mattina di ieri la Casa Bianca aveva messo in chiaro come sarebbero andate le cose in Vietnam, dove tuttavia i presidenti Donald Trump e Vladimir Putin si sono incontrati e stretti la mano. Ma non solo questo.Arriva all'indomani dell'incontro a margine del vertice Apec di Dananag la conferma di un qualcosa di più: una dichiarazione ...

Trump e Putin si stringono la mano al summit in Vietnam Ma per ora niente bilaterale : Si sono incontrati e si sono stretti la manio il presidente americano e il capo del Cremlino. L’incontro annunciato e poi smentito è avvenuto in Vietnam a margine del summit Apec

Lo schiaffo di Trump all'imperatore del Giappone : niente inchino : Le strette di mano di Donald Trump sono balzate agli onori delle cronache fin dai primi giorni della sua presidenza. La stretta vigorosa con cui il tycoon è solito salutare i propri interlocutori, a partire dai più potenti capi di Stato e di governo di tutto il mondo, è ormai famosa: c'è chi la subiscce con dolore, chi tenta di resistere e chi cerca di stritolare il presidente Usa in una morsa ancora più stretta.Quello che è emerso durante ...