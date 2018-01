Trump lascia intatto per ora l' accordo sul nucleare | ultimatum ai partner Ue

Amb.Usa a Panama lascia dopo frasi Trump : (ANSA) - NEW YORK, 12 GEN - L'ambasciatore americano a Panama si dimette, spiegando di non poter più lavorare nell'amministrazione Trump. Lo riportano i media americani, secondo i quali le dimissioni sarebbero legate ai commenti di Donald Trump sugli immigrati.

Trump nega gli insulti ai migranti. I democratici : “Ha usato quella parola”. Un ambasciatore lascia : Infiammano le polemiche sulle parole oltraggiose nei confronti degli immigrati haitiani e africani usate dal presidente americano Donald Trump durante una riunione nello Studio Ovale sul Daca. Dopo il tweet dell’inquilino della Casa Bianca in cui smentiva di aver usato «quelle parole» - «Paesi di merda» - è arrivata la risposta del senatore democra...

Stephen Bannon lascia l’incarico di presidente di Breitbart News a causa delle ultime polemiche con Trump : Stephen Bannon, ex capo stratega del presidente americano Donald Trump, lascia il suo incarico di presidente esecutivo a Breitbart News, forse il più importante sito di estrema destra americano e punto di riferimento soprattutto per l’”alt-right”. Il motivo, scrivono diversi The post Stephen Bannon lascia l’incarico di presidente di Breitbart News a causa delle ultime polemiche con Trump appeared first on Il Post.

Sponsor Bannon lo lascia : sto con Trump : 03.00 Dopo le sue rivelazioni su Trump e la sua famiglia a 'Fire and Fury',il libro di Michael Wolff che sta scuotendo la Casa Bianca, l'ex stratega della Casa Bianca Steve Bannon perde il sostegno della miliardaria conservatrice Rebekah Mercer, sua principale finanziatrice e socio di minoranza di Breitbart news, il sito di estrema destra di cui Bannon è presidente. "Sto con Trump", fa sapere al wp.Secondo fonti vicine al sito, sarebbero ...

Hatch lascia il Senato - Romney verso la candidatura (anti-Trump) : ... nonostante Donald Trump gli avesse chiesto di candidarsi per un ottavo mandato; in questo modo, lascerà campo libero a Romney, pronto a tornare in politica, secondo i media statunitensi, proprio in ...

Così Trump e Putin si «spartiscono» la Siria lasciando i confini invariati : Stati Uniti e Russia, che in Siria coabitano in una sorta di “condominio militare”, hanno deciso a Da Nang, ben lontano dal Medio Oriente, la loro Sykes-Picot, l’accordo sulla spartizione in zone di influenza raggiunto 101 anni fa dalle potenze coloniali di Gran Bretagna e Francia....

Donald Trump lascia la Cina : diretto in Vietnam per vertice Apec : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha concluso la sua "visita di Stato plus" in Cina lasciando l'aeroporto di Pechino a bordo dell'Air Force One. La prossima tappa del numero uno della ...

