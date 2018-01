Trump annulla visita ufficiale a Londra

Trump annulla la visita a Londra : L'ambasciata è brutta - non vado : Uno schiaffo a Barack Obama. Ma anche uno schiaffo all'Inghilterra. La decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di cancellato la visita a Londra prevista il mese prossimo in occasione dell'inaugurazione della nuova ambasciata americana è, infatti, destinata a scatenare nuove polemiche. "Non sono un fan dell'amministrazione Obama che ha svenduto per un pugno di noccioline la più bella e meglio posizionata ...

Usa - Trump festeggia la riforma fiscale. Ma il 55% degli americani si dichiara contro. E il Russiagate potrebbe annullare il “successo” : Il passaggio della riforma fiscale riconcilia almeno per il momento Donald Trump e lo swamp, la palude, come lui ha spesso chiamato la Washington politica. Dopo il voto della Camera, che ha definitivamente approvato il tax bill, 224 voti contro 201, il presidente si è ritrovato nel South Portico della Casa Bianca insieme ad alcuni repubblicani. Lui ha salutato il “grande, grande giorno”, quello della tanto attesa riduzione delle tasse; ...

Schiaffo a Trump - dem annullano incontro : WASHINGTON, 28 NOV - Salta l'incontro previsto oggi fra Donald Trump e i vertici del partito democratico, dopo il tweet in cui il presidente si e' detto scettico sulla possibilita' di un accordo per ...

Donald Trump ha annullato il programma di accoglienza per i profughi del terremoto di Haiti : Donald Trump ha annullato il programma di accoglienza per i profughi del terremoto di Haiti che dal 2010 ha permesso a 60 mila Haitiani di vivere e lavorare negli Stati Uniti. Il programma è stato rinnovato per un’ultima volta fino The post Donald Trump ha annullato il programma di accoglienza per i profughi del terremoto di Haiti appeared first on Il Post.

Corea - maltempo : Trump costretto ad annullare la visita alla zona demilitarizzata : Il presidente statunitense Donald Trump è stato costretto ad annullare la visita alla zona demilitarizzata che separa la Corea del Nord dalla Corea del Sud al 38° parallelo a causa del maltempo: lo hanno reso noto i giornalisti al seguito del presidente. L’elicottero presidenziale ‘Marine One‘ si era alzato in volo ed era diretto da Seul verso la zona demilitarizzata, ma è dovuto rientrare a causa delle cattive condizioni ...