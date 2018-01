: #News Usa, Trump annulla la visita a Londra in programma a febbraio - TGCOM - mauneobux : #News Usa, Trump annulla la visita a Londra in programma a febbraio - TGCOM - CybFeed : #BreakingNews Trump annulla visita Londra di febbraio - thexeon : Trump annulla visita Gb ilmese prossimo - TutteLeNotizie : Usa, Trump annulla la visita a Londra in programma a febbraio - TGCOM -

Donaldhato lain Gran Bretagna, il mese prossimo, per inaugurare la nuova ambasciata Usa aha spiegato in un tweet di avere preso la decisione a causa del suo disappunto nei confronti del suo predecessore Barack Obama, il quale avrebbe venduto l'attuale ambasciata per "noccioline". Intanto ne è stata costruita una da 1,2 mld di dollari: "Cattivo affare- ha scritto - volevano che io tagliassi il nastro - no!". Ma, secondo il Guardian,teme eventuali proteste di massa.(Di venerdì 12 gennaio 2018)