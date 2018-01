Trasmettere schermo Android su TV

: Sinceramente quando leggo queste cose mi sento uno schifo perché sono troppo lontana e tramite uno schermo non ries… - serpiika6 : Sinceramente quando leggo queste cose mi sento uno schifo perché sono troppo lontana e tramite uno schermo non ries… - rossisvoice : -in quel momento con me era rimasto solo il cuore. E non ti dico come batteva forte, anch'esso gioiva nel sentire l… - MammaNunmat64 : RT @salvoaranzulla: "Come trasmettere schermo Android su PC" - toptechtv : Come trasmettere schermo Android su PC - gigibeltrame : Come trasmettere schermo Android su PC -

Leggi la notizia su chimerarevo

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Stanchi di dover guardare filmati sul piccolodel vostro smartphone? Sapevi che si potesseil video dello smartphone alla propria TV in maniera estremamente semplice e che fosse possibile anche su TV che non hanno la tecnologia SmartTV? Se non ne sapevi nulla non preoccuparti, sei capitato nella guida giusta. Ci sono infatti tre semplici modi peril contenuto dellodel tuo smartphonesulla TV, il primo e il secondo sfruttano la tecnologia wireless, il terzo utilizza un cavo speciale. Chromecast Google ha sviluppato una tecnologia in grado dilodel tuo smartphonesulla TV in modalità completamente wireless anche al tuo televisore attacandogli un dispositivo chiamato Chromecast. Per utilizzare Chromecast è necessario che il televisore sia provvisto di attacco HDMI. Il costo di Chromecast è molto ...