Torre Annunziata - Controlli a tappeto in città | elevate contravvenzioni per oltre 2 500'

Torre Annunziata - l'ultimo gioco dei piccoli boss : le 'finte stese' : Torre Annunziata. Erano in giro a fare scorribande in perfetto stile Gomorra, armati di una pistola a salve carica e con un colpo nella camera di scoppio pronto ad essere esploso. Quattro minorenni di ...

Rapina alla farmacia "Rovigliano" di Torre Annunziata : Torre Annunziata . Momenti di terrore per commessi e clienti della farmacia "Rovigliao" di Torre Annunziata dove, qualche ora fa, due Rapinatori hanno portato via un incasso di3mila euro. L'esercizio ...

Torre Annunziata - 'Capodanno sicuro e senza botti'. Il diktat del Comune è subito infranto : Torre Annunziata. 'Capodanno sicuro in città', il diktat del Comune è subito infranto. A pochi istanti dall'entrata in vigore dell'ordinanza che, voluta dal sindaco Vincenzo Ascione, vieta l'...

Torre Annunziata - Bomba carta davanti all'ufficio delle onoranze funebre Vitiello : Bomba carta davanti all'ufficio delle onoranze funebri Vitiello . Stanotte, intorno alle ore due, un grosso boato ha svegliato gli abitanti di corso Umberto I a Torre Annunziata. Una Bomba carta è ...

Torre Annunziata - con un biglietto da pochi euro vince un milione al Superenalotto : Torre Annunziata, vincita premio da un milione di euro che ha premiato il vincitore del concorso speciale di Superenalotto, '20 Nababbi a Natale'. Giocato nella storica tabaccheria di via Vesuvio, a ...

Torre Annunziata - Gran Galà dello Sport - premiazione degli atleti torresi protagonisti nel 2017 : Gran Galà dello Sport a Torre Annunziata . Organizzata dall'Assessorato agli Eventi, guidato da Floriana Vaccaro, la kermesse quest'anno avrà come tema lo Sport senza frontiere, simbolo di integrazione e condivisione sociale. Gli atleti Torresi che si sono distinti nel 2017 nelle loro discipline - taekwondo, calcio, judo, karate, basket, pallavolo, vela,...

Torre Annunziata - A Rovigliano la Guardia di Finanza sequestra discarica abusiva di rifiuti pericolosi

Torre Annunziata - Memorial 'prof. Giuseppe Cirillo' - vince il Napoli. Gol decisivo del torrese Salvatore Gallo : A Pescara è stato ricordato il prof. Giuseppe Cirillo , storica figura del panorama calcistico giovanile oplontino. Insieme al figlio Stefano , ha fondato la Scuola Calcio Azzurri e realizzato il ...

Torre Annunziata - Travolge bimbo con l'auto e scappa - si costituisce pirata della strada : Sarebbe un 50enne di Castellammare di Stabia l'uomo che nella serata di venerdì ha investito un bambino di 10 anni, di origini cinesi, in via Vigne Sant'Antonio a Torre Annunziata, in zona Rovigliano. ...

Torre Annunziata - Trovato un delfino spiaggiato sull'arenile del RenaNera : Un delfino è stato rinvenuto spiaggiato sull'arenile del Lido RenaNera (Rinascenza) a Torre Annunziata. L'esemplare - purtroppo privo di vita - non è di grosse dimensioni ed in goni caso gli ...

Torre Annunziata - Aveva addosso una pistola calibro 9 con 12 proiettili - scarcerato 17enne : pistola carica in mano e colpo in canna: condannato al minimo della pena e subito scarcerato il figlio di uno dei capi dei Gallo-Cavalieri . M. C., 17 anni, residente nel rione Murattiano di Torre ...