Torino | usa l' auto blu per prendere la figlia a scuola Consigliera M5s sulla graticola

Torino - consigliera M5s si autosospende dopo aver usato auto blu per portare figlia a scuola. Di Maio : “Gravissimo” : La consigliera comunale di Torino e storica attivista M5s Deborah Montalbano si è dimessa da presidente di commissione dopo le polemiche per aver usato l’auto blu per andare a prendere la figlia a scuola. Sul caso si è espresso anche il candidato premier M5s Luigi Di Maio: “E’ un fatto gravissimo, avvieremo una procedura interna al Movimento e mi aspetto anche un’azione da parte sua”. ...

Torino - usa auto di servizio per andare a prendere la figlia : bufera sulla consigliera Cinque Stelle : Una nota di cronaca a futura memoria. Quella nota però ha iniziato a circolare. E alcuni consiglieri e attivisti chiedono conto della questione e del viaggio. Riusciranno a perdonare alla consigliera ...

Torino - usa auto di servizio per andare a prendere la figlia : bufera sulla consigliera Cinque Stelle : Deborah Montalbano, esponente dell'ala dei duri e puri, "incastrata" dalla relazione dell'autista. Era già finita nelle polemiche per l'affitto non pagato in...

Allerta Meteo Torino : codice “arancione” nelle Valli Orco - Lanzo - Soana - Sangone - Susa - Pellice e Chisone : L’Allerta arancione (“moderata attenzione”) diramata dall’Arpa Piemonte in riferimento alle condizioni Meteo interessa le Valli Orco, Lanzo, Soana, Sangone, Susa, Pellice e Chisone: lo rende noto la Città Metropolitana di Torino. Su Valchiusella, pianura e collina Torinese il codice è giallo (“ordinaria attenzione“). Allerta Meteo Piemonte: codice “arancione” sul settore delle Alpi L'articolo ...

Torino - otto referti dell'ospedale ma il Tribunale assolve l'uomo dall'accusa di maltrattamenti alla compagna : Nove certificati medici rilasciati dai pronto soccorso in otto anni non contano: l'imputato deve essere assolto dall'accusa di maltrattamenti ai danni della convivente. Un pò perché in alcuni casi le ...

FatTorino ucciso da tre cani corsi/ Siracusa - aggredito durante la consegna di un pacco : Fattorino aggredito e ucciso da tre cani corsi durante la consegna di un pacco in una proprietà privata: il corpo rinvenuto a distanza di diverse ore, al vaglio la posizione dei proprietari.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 16:27:00 GMT)

Nel siracusano un fatTorino è stato ucciso da tre mastini durante una consegna : A Portopalo di Capo Passero, nel siracusano, un postino è stato ucciso da tre mastini mentre stava effettuando una consegna. Il cadavere dell'uomo di 55 anni è stato scoperto dai carabinieri della Stazione all'interno di una proprietà privata. Il fattorino era riverso a terra e poco distante è stato ritrovato il furgone utilizzato per effettuare le consegne.Dai primi accertamenti medico-legali e dai rilievi ...

Siracusa - fatTorino muore durante una consegna : sul corpo segni di morsi di cane : Una vera e propria tragedia quella avvenuta ieri mattina a Portopalo, in provincia di Siracusa, dove un uomo di 52 anni ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire.Agatino Zuccaro era dipendente di una nota ditta di spedizioni espresse e ieri, mentre era impegnato nel giro di consegne, sembra che si fosse addentraro all'interno di una struttura. Dopo aver camminato per circa cento metri cercando la destinataria del pacco, è stato ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora : Siracusa - fatTorino ucciso da tre cani (3 gennaio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: sei morti sull'autostrada A21. I Radicali potrebbero correre da soli. L'Italia nella morsa del maltempo. Morto Ferdinando Imposimato (3 gennaio 2018).(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 12:16:00 GMT)

Coppa Italia - i derby di Milano e Torino in USA - Canada e Australia su Mediaset italia : dove vedere Milan-Inter Juventus-Torini Coppa italia Tv streaming. La Coppa italia Tim 2017-2018 si avvia ai quarti di finale dove non mancano gli incontri interessanti. Nel nostro Paese, come da tradizione, tutte le gare saranno visibili sulle reti Rai, che detengono l’esclusiva (clicca qui per sapere dove seguire Lazio-Fiorentina e Milan-Inter), ma anche chi vive […] L'articolo Coppa italia, i derby di Milano e Torino in USA, ...

Smog Torino - l’allarme dell’ecologo : “Causa 900 morti l’anno - è una città illegale” : Torino città illegale da almeno 10 anni a causa dello Smog: sono ben novecento i morti l’anno a causa dell’inquinamento atmosferico. Ma la Citta’ e la Regione Piemonte non prendono provvedimenti. E’ questo l’allarme lanciato dall’ecologo ed esperto in valutazioni di impatto ambientale Roberto Mezzalama che, in questi giorni, ha presentato un’integrazione all’esposto del maggio 2017 che ha fatto ...

Eurocup - Reggio sbanca Gerusalemme. Torino batte il Darussafaka : ROMA - La Grissin Bon Reggio Emilia ottiene una vittoria molto importante per tenere vive le speranze qualificazione sconfiggendo a domicilio l'Hapoel Gerusalemmme con un perentorio 79-66. Grande ...