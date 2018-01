Torino | consigliera M5s si autosospende dopo aver usato l’auto blu per portare la figlia

Torino - usa l'auto blu per prendere la figlia a scuola. Consigliera M5s sulla graticola : Torino , 12 gennaio 2018 - Le scuse non bastano. Luigi Di Maio ha annunciato una procedura interna al Movimento 5 Stelle su Deborah Montalbano , la Consigliera comunale che ha utilizzato l' auto blu ...

