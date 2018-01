Torino | Appendino | massima collaborazione con revisori | sorpresi

Torino - SI DIMETTONO REVISORI DEI CONTI/ Scontro col Comune : “pressioni su bilancio dal sindaco Appendino“ : Caos nel Comune di TORINO, i tre REVISORI dei CONTI si sono dimessi per Scontro aperto con l'amministrazione M5s: "pressioni e clima di tensione" con il sindaco Chiara Appendino(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 12:47:00 GMT)

Torino - contrasti con la Giunta Appendino : si dimette in blocco il collegio dei revisori dei conti : Nelle scorse settimane l'organo di revisione, presieduto da Herri Fenoglio, aveva ingaggiato con l'amministrazione pentastellata un vero e proprio braccio di ferro sul debito Ream, la caparra di 5 milioni di euro che la Città di Torino deve restituire alla società nell'ambito del progetto Westinghouse

"Pressioni e disagi". I revisori dei conti del Comune di Torino si dimettono in polemica con l'amministrazione M5S guidata da Chiara Appendino : Il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Torino ha rassegnato le proprie dimissioni. Nel motivare la decisione, gli esperti contabili parlano di "difficoltà nello scambio di comunicazioni e ostacoli nell'attività di raccordo" tra l'Ente e il Collegio e tra questo e il Consiglio comunale. "L'assenza di collaborazione e le pressioni ricevute - si legge nella lettera di dimissioni - sono state fonte anche di disagi operativi e ...

Appendino : Turismo Torino? Garantiremo lavoro - ma ente va rivisto : Torino, 29 dic. (askanews) Salvaguardare tutti posti di lavoro, 80 persone, in Turismo Torino. E' l'obiettivo dichiarato del Comune di Torino. 'Questo non significa che su Turismo Torino non sia ...

Torino - Appendino : Chiamparino? Su Gtt siamo allineati : Torino, 29 dic. (askanews) 'Con Chiamparino non c'è nessuno gelo e disgelo'. La sindaca di Torino, Chiara Appendino commenta cosè l'incontro di ieri a Palazzo Civico con il presidente della Regione ...

Torino - Appendino : arrivero' a fine mandato e non sará miracolo : Torino, 29 dic. (askanews) 'Si diceva che saremmo caduti invece siamo ancora qui e continuiamo a fare con senso di responsabilità. Continuiamo a dare le risposte di cui la città ha bisogno. Non sarà ...

Fondazione Torino Musei : 150mila euro dalla Giunta Appendino : Torino, 28 dic. (askanews) Arrivano 150 mila euro per la Fondazione Torino Musei dal Comune di Torino. Lo ha deliberato la Giunta Appendino oggi. Fonti vicine alla Giunta ci tengono a precisare che si ...

Torino - Appendino : è stato un anno impegnativo. Serve unità : Roma, 24 dic. (askanews) 'È stato un anno impegnativo e, tra qualche giorno, in occasione della fine dell'anno, avremo modo di fare alcune riflessioni a tal proposito e di aprire lo sguardo sul 2018 ...

Torino - Appendino ci ripensa : niente blocco ai diesel Euro 5 : Torino, 22 dic. (askanews) Contrordine a Torino: niente blocco ai veicoli diesel Euro 5. L'Amministrazione comunale di Torino torna sui suoi passi e non alza il livello di allerta smog. In una nota si ...

Torino - Appendino e Fassino i meno presenti in consiglio comunale : Torino, 21 dic. (askanews) Quarantotto sedute in aula, per un totale di oltre 206 ore, con il 92% di presenze. Tra i meno presenti l'ex sindaco Piero Fassino (22 sedute) e l'attuale sindaca Chiara ...

Torino - è scontro fra Appendino e il M5S : il sindaco infuriato abbandona la riunione : Rasputin, l'alter ego di Chiara Appendino, il cosiddetto 'sindaco ombra' di Torino, al secolo Paolo Giordana, pare che ancora lavori con la sindaca grillina. Anche se ufficialmente sarebbe stato ...

Torino - crisi tra i grillini : criticano la Appendino e lei se ne va : Sono segnali politici per ora di poco peso ma che potrebbero dimostrarsi molto più rilevanti del previsto quelli che arrivano da Torino, dove il sindaco Chiara Appendino è entrata in polemica con alcuni membri del drappello grillino in Comune, infuriata dalla crisi dell'azienda di trasporti pubblici e dopo una riunione di maggioranza di ieri durante la quale sono volati gli stracci.La Appendino ha deciso ieri di interrompere l'assise ...

Torino - Appendino presenta eventi 2018 : Torino, 28 NOV - "Nella nostra comunità c'è un tessuto diffuso e una capacità di innovare e creare offerte culturali e sportive". La sindaca di Torino, Chiara Appendino ha presentato così, questa ...

Appendino : “Industria e sociale sono le chiavi per rilanciare Torino - no al daspo urbano” : Nell’idea di città che Chiara Appendino ha in mente e vorrebbe almeno abbozzare prima del 2021 quando terminerà il suo mandato di sindaco e chiuderà con la politica - «tornerò a lavorare e mi dedicherò alla famiglia, trascurata in questi mesi» - c’è un fattore ricorrente, quasi un imperativo morale: ricucire, congiungere, non lacerare. Significa co...