Tommaso Paradiso ed Elisa con Takagi & Ketra | è uscito “Da sola In The Night”

Takagi & Ketra - da oggi in radio e in digitale con Tommaso Paradiso e Elisa : ROMA – All’inizio è arrivato l’enorme successo de “L’esercito del selfie” feat. Lorenzo Fragola e Arisa, che ha ottenuto il doppio platino e oltre 80 milioni di visualizzazioni. oggi i produttori multiplatino Takagi & Ketra tornano in radio e in digitale con “Da sola / In the night”. Il brano tanto anticipato che vede la […] L'articolo Takagi & Ketra, da oggi in radio e in digitale con Tommaso Paradiso e Elisa sembra essere il ...

Audio e testo di Da sola/In the night di Takagi & Ketra feat. Elisa e Tommaso Paradiso : L'Audio e testo di Da sola/In the night con Elisa e Tommaso Paradiso ci introduce nel nuovo mondo di Takagi & Ketra, che tornano in radio dopo il successo di L'esercito del selfie, che ci ha tenuto compagnia per tutta l'estate 2017. Per questa nuova avventura, i due cercatori di platino hanno puntato su Elisa e Tommaso Paradiso, che già avevano fatto incontrare le loro voci nel corso della residency della Toffoli all'Arena di Verona con ...

Annunciati gli ospiti di 90 Special - da Jovanotti a J-Ax - Max Pezzali e Tommaso Paradiso : Gli ospiti di 90 Special sono stati Annunciati. Il programma amarcord di Nicola Savino debutta il 17 gennaio su Italia1, ma i nomi di coloro che parteciperanno alla prima puntata sono già stati resi noti dal conduttore nel corso della sua ultima intervista a Sorrisi e Canzoni TV, nella quale ha presentato il suo prossimo progetto dopo il passaggio a Mediaset. Nella prima puntata del nuovo programma condotto da Nicola Savino, nel quale si avrà ...

Una vita che ti sogno è il nuovo singolo di Gianni Morandi da D’amore e d’autore di Tommaso Paradiso (audio e testo) : Una vita che ti sogno è il nuovo singolo di Gianni Morandi tratto da D'amore e d'autore. Il nuovo brano arriva in radio dopo Dobbiamo fare luce, scritto per l'artista di Monghidoro da Luciano Ligabue. Per il nuovo estratto, Gianni Morandi ha voluto affidarsi a Tommaso Paradiso, che ha incontrato due anni fa in un ristorante: "Ho incontrato Tommaso Paradiso un paio di anni fa in un ristorante romano con Federico Russo, che mi parlò del suo ...

Francesca Michielin presenta 2640 : album di inediti con Calcutta e Tommaso Paradiso : Comunicare. Viaggiare. Immaginare. E tre triangoli colorati, rosso, azzurro e verde, che convergono in un numero: il 2640 di Francesca Michielin. È questo il titolo del suo terzo album, in uscita il ...

Tommaso Paradiso e Tiziano Ferro cantautori amici - il leader dei Thegiornalisti : “Stiamo antipatici - non ci difendono” : Tommaso Paradiso e Tiziano Ferro sono amici e potrebbero collaborare. Questo è quanto ha dichiarato il leader del Thegiornalisti in una recente intervista al Corriere della Sera, nella quale parla della sua amicizia con il cantautore di Latina e del suo volersi migliorare attraverso i suoi consigli. "Ci sentiamo spesso - ha dichiarato Paradiso - penso che prima o poi scriveremo qualcosa insieme. Gli chiedo consigli su come migliorarmi". Una ...