Tirreno-Adriatico nel nome di Scarponi

(ANSA) - LORETO (ANCONA), 12 GEN - Sarà dedicata a Michele, il ciclista marchigiano morto in un incidente stradale lo scorso aprile, la 53/a edizione dellain programma dal 7 al 13 marzo prossimi: tra le tappe, per la prima volta, anche Filottrano, la città natale e di residenza dell'atleta.salì per tre volte sul podio finale della: vincitore nel 2009, secondo nel 2010 e terzo nel 2011. L'iniziativa, organizzata da Rcs Sport/La Gazzetta dello Sport, comprende sette tappe per un totale di 982,5 km (media km 140,4). Un percorso classico con la Cronosquadre di apertura sul lungomare di Lido di Camaiore in Versilia (21,5 km), due tappe per velocisti: Camaiore-Follonica e Numana-Fano, due frazioni per finisseur: Follonica-Trevi e Castelraimondo-Filottrano 'Tappa dei Muri', un arrivo in salita da Foligno a Sarnano-Sassotetto, con oltre 14 km di ascesa finale, e in chiusura la classica crotro individuale di San Benedetto del Tronto di dieci km(7/a). Parteciperanno 175 corridori.