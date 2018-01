Terremoti | il rischio sismico in Appennino non aumenta né si riduce dopo la scoperta del

Alpi e Appennini nella “lista nera” delle montagne a rischio mega-Terremoti - ma è sempre più vicino il giorno in cui potremo prevedere le scosse : Dopo anni di intensa ricerca, il Geophysical Fluid Dynamics (GFD) group del Politecnico federale di Zurigo (ETH) ha creato, per la prima volta in assoluto, un modello che riproduce terremoti in tutte le catene montuose. Questo modello conferma che i terremoti sono un serio pericolo per Alpi, Appennini, Zagros e Himalaya. Come testimoniato dal terremoto del 2015 in Gorkha-Nepal di magnitudo 7.8 e dal recente terremoto del 24 agosto 2016 a sud-est ...