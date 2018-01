Tennis | Sydney | Giorgi ko in semifinale

Tennis - Sydney : semifinali amare - sconfitte per Fognini e Giorgi : La azzurra, che tornerà numero uno italiana da lunedì (posizione 71 del ranking Wta), ha ceduto nettamente per 6-2, 6-3 alla attuale 22 al mondo. La tedesca si giocherà la chance di vincere il torneo ...

Tennis - WTA Sydney 2018 : Angelique Kerber inarrestabile - Camila Giorgi ko in due set : L’Italia si ferma in semifinale a Sydney. Dopo la sconfitta di Fabio Fognini nel torneo maschile, arriva anche quella di Camila Giorni al femminile. L’azzurra è stata battuta da Angelique Kerber, che si è imposta in due set per 6-2 6-3 dopo un’ora e quindici minuti di gioco. Una sconfitta con qualche rimpianto per Camila, che ha avuto le sue occasioni, specialmente nel secondo set, contro una Kerber in grande forma e che sembra ...

Tennis - a Sydney Fognini stoppato da Medvedev. Giorgi k.o. con la Kerber : Tennis I risultati in diretta Si è fermata in semifinale la corsa di Fabio Fognini al Sydney International, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 468.910 dollari in corso sui campi in cemento di ...

Diretta / Sydney 2018 Giorgi Kerber (risultato finale 2-6 3-6) streaming video tv : azzurra out (Tennis) : Diretta Sydney 2018: Fognini Medvedev, Giorgi Kerber streaming video e tv. Le due semifinali con gli italiani in campo hanno visto due sconfitte, venerdì 12 gennaio(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 10:24:00 GMT)

Tennis - torneo Sydney : niente finale per Fabio Fognini : Il sogno del 30enne Tennista ligure, numero 27 del mondo, di aprire la stagione con una finale si è infranto sul muro del russo Danil Medvedev , numero 84 del ranking, che lo ha battuto in semifinale ...

DIRETTA / Sydney 2018 Giorgi Kerber (risultato live 2-6) streaming video tv : 2^ set (Tennis) : DIRETTA Sydney 2018: Fognini Medvedev, Giorgi Kerber streaming video e tv. Le due semifinali con gli italiani in campo si giocano tra la notte e la mattina di venerdì 12 gennaio(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 10:02:00 GMT)

Diretta / Sydney 2018 Giorgi Kerber streaming video tv - risultato live. Fognini eliminato (Tennis) : Diretta Sydney 2018: Fognini Medvedev, Giorgi Kerber streaming video e tv. Le due semifinali con gli italiani in campo si giocano tra la notte e la mattina di venerdì 12 gennaio(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 09:22:00 GMT)

Tennis - Atp Sydney 2018 : Fabio Fognini si spegne sul più bello. Medvedev lo batte in rimonta e va in finale : E’ un Fabio Fognini che si spegne sul più bello quello della semifinale dell’ATP Sydney (Australia). L’azzurro è stato sconfitto dal russo, n.84 del ranking, Daniil Medvedev con il punteggio di 2-6 6-4 6-1 in 1 ora e 53 minuti e i rimpianti non sono pochi. Avanti di un set e di un break nel 2° parziale, il n.27 ATP ha completamente perso la concentrazione consentendo all’avversario di rientrare in partita e vincere. PRIMO ...

Tennis - a Sydney Fognini-Medvedev per la finale. Poi tocca alla Giorgi : Tennis I risultati in diretta La battaglia per la prima finale del 2018, al primo torneo, è iniziata. Fabio Fognini è in campo per la semifinale del Sydney International, torneo Atp 250 dotato di un ...

Sydney 2018/ Diretta Fognini Medvedev - Camila Giorgi Kerber streaming video tv - orario delle partite (Tennis) : Diretta Sydney 2018: Fognini Medvedev, Giorgi Kerber streaming video e tv. Le due semifinali con gli italiani in campo si giocano tra la notte e la mattina di venerdì 12 gennaio(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 01:03:00 GMT)

Tennis - ATP Sydney 2018 : Fabio Fognini sfida Daniil Medvedev per un posto in finale. Programma - orari e tv : Fabio Fognini è ad un passo dalla finale del torneo ATP di Sydney: sulla sua strada, nella notte italiana, troverà il russo Daniil Medvedev, giustiziere del nostro Paolo Lorenzi oggi nei quarti di finale. Per il Tennista ligure dunque, oltre alla possibilità di trovare l’atto conclusivo della competizione, ci sarà la voglia di vendicare il connazionale. La sfida tra i due, che designerà il finalista della parte alta del tabellone ...

Tennis - WTA Sydney 2018 : Camila Giorgi sfida Angelique Kerber. Programma - orari e tv della semifinale : Camila Giorgi incrocerà la tedesca Angelique Kerber nelle semifinali del torneo WTA di Sydney, che fa da prologo agli Australian Open di Melbourne, in partenza lunedì 15. La sfida sarà la seconda in Programma tra quelle che designeranno le contendenti nell’atto conclusivo. L’atmosfera sarà calda, visto che prima andrà in scena il derby tra le due padrone di casa, Daria Gavrilova ed Ashleigh Barty. La semifinale tra la marchigiana e ...

Tennis Fognini in semifinale a Sydney - Medvedev elimina Lorenzi : Sydney " Fabio Fognini approda in semifinale nel "Sydney International", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 468.910 dollari in corso sui campi in cemento di Sydney, in Australia, uno dei due ...

Tennis : una nuova Camila Giorgi quella di Sydney? Fit e la marchigiana si riavvicinano : Ce lo stiamo chiedendo tutti: è davvero una nuova versione quella di Camila Giorgi a Sydney? Aver battuto in sequenza Sloane Stephens, Petra Kvitova e Agnieszka Radwanska, guadagnando la semifinale del WTA non è cosa di tutti i giorni. marchigiana che già, in passato, si era esaltata con le Tenniste top, esprimendo il meglio del suo Tennis “all-in”. A Sydney però qualcosa di diverso si sta vedendo. L’azzurra infatti non sembra ...