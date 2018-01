Tennis | Australian Open 2018 – Il tabellone di Camila Giorgi | rischio Halep e Kvitova

Tennis - Australian Open 2018 – Il tabellone di Fabio Fognini : rischi Goffin - Berdych e Del Potro. Dalla parte di Djokovic e Federer : Fabio Fognini è la carta migliore dell’Italia maschile agli Australian Open 2018. Il ligure è l’unica testa di serie della nostra spedizione e proverà a farsi largo in un tabellone non certamente semplice. Il giocatore di Arma di Taggia esordirà contro l’argentino Zeballos, poi eventualmente sfiderà il vincente della sfida tra Donskoy e Mayer. Due turni assolutamente alla portata per l’azzurro che però dovrà letteralmente ...

Tennis - Australian Open 2018 – Tutti gli incontri di sabato 13 gennaio : programma e orari delle qualificazioni : sabato 13 gennaio di qualificazioni agli Australian Open 2018. Dopo il maltempo di oggi è stato tutto rinviato a domani con la disputa di semifinali in vista del tabellone principale che scatterà lunedì. Sono diversi gli italiani in campo che vanno a caccia di un posto nel main draw. Di seguito il programma completo e gli orari di Tutti gli incontri. COURT 3 (ore 00.00): Popko vs Ruud Paul vs Tomic Mousley vs Munar Fratangelo vs ...

Tennis - Australian Open : Federer favorito : ROMA - Anche se mancheranno alcuni big, come Andy Murray e Serena Williams, monta l'attesa per l'Australian Open, il primo torneo del Grande Slam del 2018 che da lunedì 15 gennaio darà ufficialmente ...

Tennis - Federer favorito agli Australian Open : TORINO - Monta l'attesa per l'Australian Open, il primo torneo del Grande Slam del 2018 che da lunedì 15 gennaio darà ufficialmente il via alla stagione del grande Tennis. Mancheranno nel tabellone ...

Tennis : Australian Open - per Better favorito Federer a 2 - 85 e rivincita Nadal a 5 - 50 : Dal 15 al 28 gennaio a Melbourne si disputeranno gli Australian Open che sarà anche il primo torneo Tennistico del Grande Slam per la stagione 2018. Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, ...

Tennis : Australian Open 2018 - senza Serena è lotta aperta. Chi sarà la nuova regina di Melbourne? : Il suo nuovo look potrebbe essere uno stimolo in più per l'ex numero 1 del mondo, che non vince uno Slam dal 2008 e che lo scorso anno ha perso con Serena la seconda finale degli Australian Open dopo ...

Tennis : Australian Open - Federer-Nadal un anno dopo. La finale che tutti aspettano : Talento, carattere e fortuna (solo a livello fisico, si intende) sono le tre componenti che hanno portato Roger e Rafa ancora una volta sul tetto del mondo, inversamente proporzionali nel ranking (...

Tennis - Australian Open 2018 : Grigor Dimitrov a caccia della sua prima volta Slam : La parte finale del 2017 ha segnato la definitiva consacrazione di Grigor Dimitrov. Il bulgaro ha conquistato la vittoria alle ATP Finals, primo grande titolo della carriera, chiudendo la stagione alla posizione numero tre della classifica mondiale. A valutare, dunque, l’anno passato si può dire che finalmente l’eterna promessa è finalmente sbocciata, diventando quel campione assoluto che fin dai suoi esordi aveva fatto intravedere ...

Tennis - Australian Open : ecco tutti i sorteggi di Melbourne : La numero uno al mondo Simona Halep avrà invece tra le possibili avversarie la spagnola Garbine Muguruza , campionessa di Wimbledon 2017. AZZURRI - Quanto agli italiani, al momento sono quattro i ...

Tennis - Australian Open 2018 : il tabellone di Rafael Nadal. Il possibile cammino dello spagnolo verso la finale : Rafael Nadal può sorridere al termine del sorteggio degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di Tennis che scatterà lunedì 15 gennaio a Melbourne. Lo spagnolo, testa di serie numero 1, è infatti capitato nella parte migliore del tabellone e il suo tabellone sembra essere assolutamente agevole, una vera e propria autostrada quantomeno fino alle semifinali. Esordio molto semplice contro il dominicano Estrella Burgos, poi il vincente ...

Tennis - Australian Open 2018 : il tabellone di Roger Federer. Il possibile cammino dello svizzero verso la finale : Roger Federer è stato davvero molto sfortunato con il sorteggio del tabellone degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di Tennis che scatterà lunedì 15 gennaio a Melbourne. Il Maestro è infatti capitato nella parte peggiore ed è atteso da incroci molto difficili sulla strada che conduce verso la finale. Il detentore del titolo dovrà davvero superarsi se vorrà qualificarsi all’atto conclusivo. Esordio agevole contro lo sloveno ...

Tennis - Australian Open 2018 : senza Serena Williams pronostico apertissimo. Melbourne cerca la sua regina : Serena Williams ha deciso di non partecipare agli Australian Open 2018. Una rinuncia arrivata qualche settimana fa e che ha dunque reso il torneo femminile aperto a tantissimi possibili scenari. Manca la vera grande favorita e c’è davvero un folto gruppo di giocatrici che può ambire al successo finale. Simona Halep è la numero uno del mondo, ma si presenta a Melbourne ancora alla ricerca della sua prima vittoria in un torneo dello Slam (la ...

Australian Open D : Bencic subito contro Venus - Tennis : La numero 1 del mondo Simona Halep aprirà contro Destanee Aiava, per incontrare poi Eugenie Bouchard o Oceane Dodin. L'eventuale terzo turno sarebbe contro Petra Kvitova. La numero due del seeding ...

Tennis - Australian Open 2018 : come vederli in tv? Tutti gli appuntamenti su Eurosport - c’è anche la Diretta Streaming : Ormai ci siamo. come di consueto il Tennis si ritroverà in questo mese di Gennaio per dare il via ufficiale alla stagione con il primo Major dell’annata, l’Australian Open 2018. Lo Slam Australiano scatterà mercoledì 10 gennaio con i due tornei di qualificazione maschile/femminile, che decreteranno i 16 Tennisti con il pass per il main draw. Tabellone principale che prenderà il via lunedì 15 alle ore 10:00 locali, quando in Italia ...