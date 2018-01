Takagi & Ketra | Da sola In the night | Testo | Audio | MP3

Elisa e Tommaso Paradiso insieme per “Da sola / In the night” la prossima hit firmata Takagi & Ketra : Dopo l’enorme successo de “L’esercito del selfie” feat. Lorenzo Fragola e Arisa, che ha ottenuto il doppio platino e oltre 80 milioni di visualizzazioni, i produttori multiplatino Takagi & Ketra tornano in radio e in digitale venerdì 12 gennaio con un brano semplicemente geniale “Da sola / In the night”, che vede la partecipazione straordinaria di Tommaso Paradiso e Elisa. “Da sola / In the night” prodotta da Takagi & Ketra e ...

Elisa e Tommaso Paradiso insieme per “Da sola / In the night” la prossima hit firmata Takagi & Ketra : Dopo l’enorme successo de “L’esercito del selfie” feat. Lorenzo Fragola e Arisa, che ha ottenuto il doppio platino e oltre 80 milioni di visualizzazioni, i produttori multiplatino Takagi & Ketra tornano in radio e in digitale venerdì 12 gennaio con un brano semplicemente geniale “Da sola / In the night”, che vede la partecipazione straordinaria di Tommaso Paradiso e Elisa. “Da sola / In the night” prodotta da Takagi & Ketra e ...

