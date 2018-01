Germania - Svolta per accordo di governo : 10.16 Si apre lo spazio per un possibile accordo di governo fra Cdu e Spd, in Germania, dopo quasi 24 ore di trattative. Lo ha riferito l'agenzia di stampa tedesca Dpa. I Cristiano-democratici della Merkel e i Socialdemocratici di Schulz avrebbero trovato un'intesa di massima sulla grande coalizione, ma l'accordo dipende dalle riunioni dei gruppi esplorativi ancora in corso. Secondo la Welt c'è un'intesa su un testo comune su cui sono in ...

Svolta per il governo in Germania : vicino l'accordo sulla "grande coalizione" : Si rafforza quindi la prospettiva della cessazione di mesi di incertezza politica a Berlino. L'intesa su una possibile 'grande coalizione' arriverebbe al termine di una maratona negoziale di oltre 24 ...

La Svolta sul governo tedesco dà fiducia alle Borse. Nuovo sprint per Fca : MILANO - Ore 9.20. Le Borse europee ripartono in rialzo nell'ultima seduta della settmana, forti anche dei nuovi record messi a segno ieri da Wall Street, con il Dow Jones che per la prima volta ha ...

Manca poco alla Svolta per i gruppi Whatsapp : un aggiornamento per valorizzare le menzioni : Continua lo sviluppo senza sosta di Whatsapp, soprattutto per quanto riguarda la questione dei gruppi, stando alle informazioni che possiamo condividere con voi oggi 12 gennaio. Dopo la presa di coscienza di una falla che rende la loro gestione un po' troppo libertina, come riportato con un apposito approfondimento giunto di recente sulle nostre pagine, in questo frangente dobbiamo soffermarci su una funzione richiesta a gran voce da coloro che ...

Germania - Svolta nelle trattative per il governo : verso negoziati per una nuova Grande coalizione : C’è una svolta nelle trattative fra il partito della cancelliera tedesca Angela Merkel e i socialdemocratici. Cdu-Csu e Spd stanno per annunciare l’apertura dei negoziati per dar vita – a oltre tre mesi dalle elezioni del 24 settembre – a un nuovo governo di Große Koalition. L’accordo finale dipende dall’assenso dei conservatori e dei socialdemocratici, sottolinea l’agenza di stampa tedesca Dpa. Per il 21 è previsto il ...

Sci alpino : lo slalom femminile azzurro non decolla. Il sesto posto di Costazza può però Svoltare la stagione : Per il futuro, il nome più interessante sembra essere quello di Martina Peterlini , giovanissima classe 1997 che ha appena esordito in Coppa del Mondo e che si sta ben comportando in Coppa Europa.

Sci alpino : lo slalom femminile azzurro non decolla. Il sesto posto di Costazza può però Svoltare la stagione : Nelle ultime stagioni di sci alpino, la disciplina che più di tutte ha faticato a portare risultati in casa Italia è stata indubbiamente quella dello slalom speciale femminile. Zero furono i podi colti dalle azzurre nella scorsa stagione, così come in quella precedente, numero confermato anche nelle prime tappe della Coppa del Mondo in corso attualmente. In questa prima parte di stagione, a parte il terzo posto di Irene Curtoni nello slalom ...

Svolta Gabigol - c’è l’accordo con il Santos ma l’Inter non recupererà l’investimento (sbagliato) : “Con il ragazzo è tutto fatto, ora aspettiamo la risposta dell’Inter. C’è una trattativa in corso. Abbiamo fatto la nostra proposta ai nerazzurri: ora dipenderà solamente da loro. Noi ci stiamo adoperando per arrivare all’accordo”. Sono le parole, molto importanti rilasciate da José Carlos Peres, patron del Santos. Quest’ultimo ha parlato ai microfoni di FPF TV in merito ritorno di Gabriel Barbosa Almeida, ...

Sorpresa vicina con Google Assistant per modelli Samsung - ASUS e Huawei : Svolta sui trasporti : Ci apprestiamo a toccare con mano una novità estremamente interessante attraverso Google Assistant, l'assistente vocale giunto a bordo di tantissimi device Android in questi due mesi e sempre aperto a nuove evoluzioni. Dopo l'introduzione di nuovi comandi vocali, di cui vi abbiamo parlato nel cuore del mese di dicembre, oggi 11 dicembre possiamo prendere in esame un'altra novità importante che certo farà piacere a chi si ritrova con un modello ...

Giulio Regeni - Svolta nelle indagini : perquisizioni in casa della tutor inglese : svolta nelle indagini sull’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano che, come si ricorderà, è stato rapito, torturato e ucciso al Cairo tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio e il cui corpo è stato ritrovato il 3 febbraio del 2016 in una periferia della capitale egiziana. Investigatori di Cambridge insieme ai loro colleghi italiani del Ros e dello Sco, dopo aver effettuato nell’ottobre scorso una accurata attività di indagine su ...

Svolta BoJ : il tapering invisibile va avanti ormai da fine 2016 (analisti) : La Bank of Japan riduce gli acquisti di bond a lunga scadenza e il mercato ha subito interpretato dale mossa come un indizio di tapering anche se l'istituto centrale ha rimarcato che non è in arrivo ...

Calciomercato - Svolta Aleix Vidal : importanti novità per Roma e Napoli - deciso il suo futuro : Aleix Vidal nelle ultime settimane è stato accostato con insistenze ad alcune squadre italiane. In particolare Roma e Napoli hanno chiesto informazioni al Barcellona, visto che il giocatore non rientra più nei piani di Valverde. Dalla Spagna, però, non arrivano buone notizie per giallorossi e partenopei. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, infatti, per il ritorno di Aleix Vidal al Siviglia di Vincenzo Montella sarebbe ...

Niente Svolta audio per Samsung Galaxy S8 con aggiornamento Oreo : c’è conferma ufficiale : Ci sono aspettative elevatissime da un po' di tempo a questa parte per il Samsung Galaxy S8, soprattutto in riferimento al rilascio dell'aggiornamento Android Oreo, ma di tanto in tanto spuntano notizie che ci riportano coi piedi per terra e che per forza di cose devono essere prese in considerazione da chi ha deciso di puntare sullo smartphone nell'ultimo anno. Dopo avervi parlato di due funzionalità apprezzabili pronte a sbarcare sul top di ...

Calciomercato Genoa - possibile Svolta per l’attacco : la situazione : Calciomercato Genoa – Il Genoa di mister Ballardini alle prese con la finestra invernale di Calciomercato. Il patron del club Preziosi ci ha abituati a notevoli scossoni durante le varie sessioni, ma stavolta ha iniziato in maniera cauta acquistando Giuseppe Rossi e non cedendo pedine importanti. Siamo però solo agli inizi e già il primo ‘giallo’ interno al Grifone sta prendendo piede. La situazione legata a Galabinov infatti ...