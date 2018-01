SuperG femminile di Bad Kleinkirchheim LIVE! Lista di partenza e azzurre in gara

Sci alpino - SuperG femminile Bad Kleinkirchheim 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Raisport HD e Eurosport HD trasmetteranno il SuperG di Bad Kleinkirchheim in diretta tv, mentre per lo streaming sono disponibili le piattaforme Rai Play, Eurosport Player e Sky Go. OA Sport vi ...

Sci alpino - SuperG femminile Bad Kleinkirchheim 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Ritorna la velocità nella Coppa del Mondo di sci alpino femminile. A Bad Kleinkirchheim, in Austria, va in scena il SuperG, gara nella quale ci si attende un grande spettacolo. Sofia Goggia, forte del secondo posto conquistato in questa disciplina a dicembre in Val D’Isere, è pronta per andare a caccia della vittoria: oltre a lei, l’Italia punta forte su Federica Brignone e Johanna Schnarf. Le avversarie non mancheranno, a cominciare ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 17 dicembre : Hirscher in testa al gigante - ora il SuperG femminile. Poi biathlon e fondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di domenica 17 dicembre. È una giornata da vivere tutta d’un fiato, con tantissimi avvenimenti in programma. Si partirà con lo sci alpino maschile, che rimane in Italia ma si sposta in Alta Badia, dove si disputerà un gigante. Le donne, invece, saranno di nuovo in scena a Val d’Isere con un altro SuperG, dopo quello di ieri che ha visto il ritorno sul podio di Sofia ...

Sci alpino - SuperG femminile 2 Val D’Isere 2017 : la startlist e i pettorali di partenza. Orario d’inizio e come vederla in tv : Secondo giorno di gare in Val D’Isere per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Domani in programma il secondo SuperG del weekend. Dopo la vittoria di ieri di Lindsey Vonn e il secondo posto di Sofia Goggia, la gara promette spettacolo. In gara ci sono tutte le migliori: Federica Brignone, Nadia Fanchini e una Johanna Schnarf ad altissimi livelli in SuperG in questo inizio di stagione proveranno la caccia al podio, ma bisognerà stare ...

Classifica Coppa del Mondo Sci Alpino femminile 2017-2018 : la graduatoria dopo SuperG Val D’Isere. Sale Sofia Goggia - Shiffrin sempre leader : dopo il primo SuperG di Val D’Isere, è tempo di aggiornare la Classifica della Coppa del Mondo di sci Alpino femminile 2017-18. Si mantiene in testa Mikaela Shiffrin, mentre compiono un deciso balzo in avanti Sofia Goggia, ora ottava. Seconda si mantiene invece VIktoria Rebensburg. Nella Classifica di specialità, Weirather sempre in testa nonostante la caduta odierna. La Classifica della Coppa del Mondo femminile di sci Alpino 2017-2018 1 ...

Sci alpino - SuperG femminile Val D’Isere 2017 : Sofia Goggia torna sul podio! Azzurra seconda - ruggito di Lindsey Vonn : 78^ vittoria in carriera! : Il ruggito della campionessa nel momento di difficoltà. Lindsey Vonn vince il SuperG di Val D’Isere con il tempo di 1’04″86 e trova la prima vittoria stagionale, portandosi così a meno otto dal record di Stenmark, il più vittorioso di sempre con i suoi 86 successi in Coppa del Mondo. Per l’Italia, però, c’è motivo di grande soddisfazione grazie al secondo posto di Sofia Goggia, anche lei capace di rispondere a un ...

LIVE – Sci alpino - SuperG femminile Val d’Isere 2017 in DIRETTA : che lotta per la vittoria! Ci provano anche Brignone e Goggia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG dalla Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. CLICCA F5 (DESKTOP) O REFRESH (DISPOSITIVO MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA 10.05: La startlist e i pettorali di partenza 10.00: anche in casa azzurra si continua ad aspettare il pieno recupero di Federica Brignone, anche se la milanese è ormai vicinissima al massimo della forma e ha già ...

Sci alpino - SuperG femminile Val d’Isere 2017 : orario d’inizio e come vederlo in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : Il weekend della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2017-2018 va in scesa a Val d’Isere, in Francia. Meteo permettendo: la tormenta di neve che ha investito la cittadina francese nei giorni scorsi ha costretto gli organizzatori a rivoluzionare il programma. Niente più discesa, vista l’impossibilità di disputare le prove nei giorni scorsi, ma ben due superG, uno dei quali varrà come recupero di quello non disputato a St. Moritz ...

LIVE – Sci alpino - SuperG femminile Val d’Isere 2017 in DIRETTA : Weirather favorita - Brignone e Goggia a caccia del podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG dalla Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Dopo un weekend turbolento in quel di St.Moritz, la speranza era quella di vivere un fine settimana di gare in Val d’Isere, ma le abbondanti nevicate degli ultimi giorni hanno portato gli organizzatori a rivoluzionare completamente tutto il programma. Sarà comunque una due giorni tutta dedicata alla velocità, ma ...

Sci alpino - SuperG femminile Val D'Isere 2017 : la startlist e i pettorali di partenza. Orario d'inizio e come vederla in tv : Torna in scena anche la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, che in Francia, per la precisione in Val D'Isere, vedrà lo svolgersi di due SuperG nelle giornate di domani, sabato 16 dicembre, e dopodomani, domenica 17. In questi ...

SuperG femminile di Val d'Isère LIVE! Lista di partenza e azzurre in gara : A partire dalle 10,30 di domani mattina, meteo permettendo, seguite insieme a noi attraverso il live timing della FIS il terzo SuperG femminile stagionale di Coppa del Mondo, quello di Val d'Isère, che recupera quello cancellato a St. Moritz!

